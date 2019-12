14:12 Uhr

Bunter Melodienstrauß beim Weihnachtskonzert

Das Jugendensemble mit neuem Dirigenten und das Blasorchester bieten in Langerringen den Zuhörern ein vielfältiges Klangerlebnis. Mehrere aktive Musiker werden geehrt.

Von Hieronymus Schneider

Das festliche Konzert am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages hat in Langerringen schon eine lange Tradition. Zum Auftakt betrat das Jugendensemble die Bühne in der voll besetzten Turnhalle – doch diesmal mit einem neuen Dirigenten. Stefan Seitz hat die Leitung der Musikerjugend im September von Christian Mayr übernommen.

Seitz befindet sich gerade in der Ausbildung zum Dirigenten. Nach dem Auftaktstück „Ayre and Dance“ wurde der bisherige Jugendleiter Christian Mayr vom Vereinsvorsitzenden Markus Mayr mit Dank für die seit 2013 vorbildliche Führung der Jugendkapelle verabschiedet. Das Jugendensemble zeigte das unter ihm erworbene Können und den neuen Touch unter Stefan Seitz bei den Klängen der Wolgaschiffer „Troika Fantasy“ und dem Stratford March. Auch den ersten Auftritt des festlich in schwarz gekleideten großen Blasorchesters durfte Stefan Seitz dirigieren. Das Werk „The new village“ ist sein Vorspielstück bei der Dirigentenprüfung. Danach nahm Stephan Knöpfle selbst den Dirigentenstab in die Hand und führte sein Orchester zunächst in ruhige Musikgefilde mit „Theme from Schindler’s List“ mit einem Querflötensolo von Andrea Ringler und „May the road rise“, bei dem sein Sohn Vincent mit einem Geigensolo brillierte.

Das Hauptstück "Die Moldau" sorgt für heitere Klänge in Langerringen

Dramatische bis düstere Klänge waren bei der symphonischen „Peer Gynt Suite“ von Edvard Grieg zu hören, die über die nordischen Meere in die Halle des Bergkönigs führte. Heiterer war da schon das Hauptstück vor der Pause, „Die Moldau“ von Bedrich Smetana. Musikalisch wurden die sprudelnden Quellflüsse über die Stromschnellen an einer Bauernhochzeit vorbei bis zum triumphalen Einzug in die goldene Stadt Prag über das Gehör als Kopfkino vor Augen geführt. Dieses Epos war das Wunschstück des Blasorchesters für dieses Weihnachtskonzert.

Herbert Klotz, der Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, ehrte danach aktive Musiker für ihre langjährige Hingabe zur Musik und zu ihrem Heimatverein. Mit dem Walzer „Gold und Silber“ von Franz Lehár ging es beschwingt in die Pause. Den Stil der Wiener Philharmoniker setzte Stephan Knöpfle mit dem „Maxglaner Zigeunermarsch“ fort. Ein besonderes Schmankerl war die Intonierung von „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Der Songtext von Hildegard Knef wurde dabei vom Saxofon-Duo Andy Winter und Rudi Uhl instrumental hervorragend ersetzt.

Nach diesem Ohrenschmaus wurde sogar der Marsch „Alte Kameraden“ im James-Last-Sound sehr beschwingt dargeboten und dann wurde das Publikum in die verrückten 1920er-Jahre mit teils schrägen Tönen aus der „Crazy Charlston Ära“ entführt. Erinnerungen an Zirkus Renz kamen auf, als das Orchester mit drei großen Xylofonen ergänzt wurde. Auf drei Ebenen hämmerten Stephan Hämmerle, Lukas Uhl und Thomas Nigel mit ihren Schlägeln auf die Klangplatten die berühmte Zirkusmelodie stereo in die Ohren der begeisterten Besucher ein.

Ein Medley amerikanischer Schmeichelmusik von Frank Sinatras „Everybody loves somebody sometimes“ über „My way“ zu Glenn Millers „Chattanooga Choo Choo“ läutete das Finale ein. Der „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik wurde in einem besonderen Arrangement der Mnozill Brass mit brasilianischem Samba und griechischem Sirtaki gewürzt. Mit den Zugaben „White Christmas“ und „Feliz Navidad“ wünschte das Blasorchester des Musikvereins Langerringen seinem treuen Publikum frohe Weihnachten.

Der Musikverein Langerringen ehrte folgende aktive Musiker:

Zehn Jahre: Natalie Vogt, Sophia Baur, Gabriel Bolz, Jonas Hörsgen, Lisa Kempter, Franziska Bißle.

15 Jahre: Judith Bihler und Manuel Mayr.

20 Jahre: Max Wurm.

Für 40 Jahre: Andrea Baumgartner.

Themen folgen