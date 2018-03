vor 19 Min.

Bunter Ostermarkt in lockerem Rahmen

Ulrich Egger übergibt in Wehringen die Organisation an Anita Mak. 41 Hobbykünstler zeigen, was Haus und Garten zieren kann

Osterhasen aus rostigem Eisen, Holz, Ton und sogar Papier begrüßten die Besucher des Wehringer Oster- und Hobbykünstlermarktes im Bürgersaal. Neben den österlichen Dekorationsgegenständen, zu denen auch unzählige verschieden gestaltete Eier gehörten, gab es aber noch allerhand Anderes zu entdecken.

Insgesamt 41 Aussteller hatte Anita Mak zusammengeholt. Sie präsentierten Strickwaren, Häkel- und Näharbeiten und vieles mehr aus verschiedensten Bastelrichtungen. Bürgermeister Manfred Nerlinger, der die Ausstellung feierlich eröffnete, freute sich über die gezeigte Vielfalt. „Da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei“, meinte er. Zum siebten Mal fand der Markt in dieser Form in Wehringen statt. Alle zwei Jahre wird dazu eingeladen.

Dankeschön an den Ehrenbürger

Ins Leben gerufen hat die Ausstellung der Wehringer Ehrenbürger Ulrich Egger, der beim letzten Mal noch die Federführung übernommen hatte, mit Anita Mak aber nun eine würdige Nachfolgerin präsentierte. „Das Engagement von unserem Ulrich Egger ist schon bewundernswert“, so Nerlinger. „Er ist unsere „kulturelle Mehrzweckwaffe“ und für alles zuständig, was das Leben schön und angenehm macht.“ Als Dankeschön für die bisher geleistete Organisationsarbeit und die gefundene Nachfolgeregelung übergab Nerlinger ein Bild und einen Gutschein an Ulrich Egger. An Anita Mak überreichte der Bürgermeister für ihr Engagement einen bunten Blumenstrauß.

Osterkrone an der Kirche

Feierlich und zum ersten Mal wurde diese Eröffnung umrahmt von den Wehringer Dorfbläsern. „Das war eine kleine Überraschung für unseren Ulrich Egger, passt aber super dazu“, freute sich Nerlinger. Auch das pünktlich erschienene „zauberhafte Frühlingswetter“, welches sicherlich einen passenden Rahmen für den Ostermarkt bot, sorgte für gute Stimmung. Zumal sich Wehringen – zwar nicht nur für den Markt – extra hübsch gemacht hatte, wie Manfred Nerlinger betonte: „Heute hatten wir unsere Flursäuberungsaktion und zudem hat der Gartenbauverein unsere tolle Osterkrone vor der Kirche aufgebaut“, lobte er und betonte: „Das passt alles gut zu unserem Ostermarkt, bei dem nicht der Kommerz, sondern das Kunsthandwerk im Vordergrund steht.“

Das lockte auch zahlreicher Aussteller, die sonst ihre liebevoll zu Hause gebastelten und handgearbeiteten Gegenstände eher nicht auf einem Markt präsentieren.

In einer gelösten, lockeren Atmosphäre ließ es sich gut durch die Tischreihen mit den unzähligen aufgebauten schönen Kleinigkeiten und Nippsachen schlendern. Dazu gab es Kaffee und Kuchen vom Frauenbund und mittags an beiden Ausstellungstagen ein warmes Essen von der Freiwilligen Feuerwehr Wehringen.