Gaby Böhm bleibt Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Burgwalden

Plus Neuwahlen standen bei der Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft Burgwalden an.

Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz war es endlich wieder so weit: Gaby Böhm, Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Burgwalden, konnte zur Jahreshauptversammlung in die wiedereröffnete Waldgaststätte Gut Walden einladen.