Bus-Konzept: Stadtrat will mehr Fakten zum Fahrplan

Der AVV hat dem Stadtrat Überlegungen vorgestellt, wie Busse die Königsbrunner zur neuen Tram bringen können. Das Konzept wirft aber noch viele Fragen auf.

Von Hermann Schmid

In den ersten Monaten des neuen Jahres wird bereits festgelegt werden, wie der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) den Busverkehr in Königsbrunn organisieren will, wenn die Straßenbahn regelmäßig das Zentrum der Brunnenstadt mit Augsburg verbindet. Um Parallelverkehre zu vermeiden, wird dann unter anderem die Schnellbuslinie 740 wegfallen. Königsbrunner, die nicht nahe an der Tramtrasse wohnen, sollen dann mit Bussen zur Straßenbahn gebracht werden.

Rainhard Schöler, der neue Geschäftsführer der Stadtwerke Königsbrunn, erläuterte kurz die Vorgehensweise. Künftig sollen die Fahrgäste in der Mitte, im Südosten der Stadt sowie im Gewerbegebiet Süd zur Tram kommen, die an der Haltestelle „Königsbrunn Zentrum“ wendet. Dafür hat der AVV vier neue Buslinien – 810, 820, 830 und 840 – konzipiert.

Kubsch sieht erhebliche Schwächen beim Bus-Konzept für Königsbrunn

Für die SPD-Fraktion sprach Florian Kubsch von „erheblichen Schwächen in der Konzeption“, nach seinen Worten ist der Süden der Stadt „der Verlierer bei der Operation Straßenbahn“. Zum Teil liegen die geplanten Bushaltestellen sehr weit auseinander, monierte er. Zudem möchte die SPD unter anderem erreichen, dass die AVV-Kunden vom Eichenplatz möglichst schnell zur Haltestelle Zentrum kommen. Er regte eine Befragung der Königsbrunner Haushalte an, um die Bedarfe der Bürger klar zu erfassen. Alwin Jung (Grüne) forderte, die künftigen Stadtbus-Linien nicht nur auf die Endhaltestelle der Tram auszurichten: „Es gibt auch innerörtlich wichtige Ziele.“

Ludwig Fröhlich (Freie Wähler) kritisierte das Konzept des AVV als „reine Pflichtplanung“. Die Stadt müsse innovativ an die Sache rangehen, forderte er. Fröhlich ergänzte, dass man im Rathaus schon vor einigen Jahrzehnten über eine Seilbahn vom Eichenplatz ins Zentrum nachgedacht habe. Sein Fraktionsvorsitzender Jürgen Raab bemerkte, dass in einer Region in Oberfranken derzeit ein „Baxi“ ausprobiert werde, eine Mischung aus Bus und Taxi: Einstieg ist nur an Bushaltestellen möglich, Ziele werden aber wie vom Taxi individuell angefahren. Vielleicht sei das ja auch für Königsbrunn ein Ansatz.

Wie viele Jahreskilometer der Busse braucht Königsbrunn?

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Alexander Leupolz ging nur auf die Überlegungen zur Taktung ein. Die hängt auch davon ab, wie viele Jahreskilometer die AVV-Busse „verfahren“ können. „Durch die Einstellung die Anpassungen der bisherigen AVV-Regionalbuslinien 733, 734, 735 und 740 stehen für das Stadtbuskonzept laut Landkreis aktuell rund 610000 Jahreskilometer zur Verfügung“, heißt es vom AVV.

Würde man auf den aktuell geplanten Linien im „gegenläufigen Ringverkehr“ so häufig fahren, dass jede Buslinie jede abfahrende Tram erreicht – sie fahren montags bis freitags durchgehend sowie an Sonn- und Feiertagen überwiegend im 15-Minuten-Takt – dann kämen 1,15 Millionen Kilometer pro Jahr zusammen. Wer die Kosten für diesen Mehraufwand tragen müsste, das blieb in der Sitzung offen.

Der AVV hat vier Takt-Varianten durchgerechnet

Insgesamt vier Takt-Varianten (und mehrere Untervarianten) wurden beim AVV durchgerechnet. Nahe an die zur Verfügung stehenden 610000 Jahreskilometer kommt man heran, wenn die künftigen Buslinien in der Stadt nur in der Hauptverkehrszeit (Montag bis Freitag von 5 bis 8 Uhr, von 12 bis 14 und von 16 bis 18 Uhr) jede Tram erreichen, außerhalb nur jede zweite und zudem die Betriebszeiten an den Wochenenden sowie an den Abenden verkürzt werden.

Um hier eine fundierte Entscheidung treffen zu können, benötigt der Stadtrat die aktuellen Fahrgastzahlen der derzeitigen Buslinien, stellte Leupolz klar. „Erst dann macht eine Taktplanung Sinn.“

