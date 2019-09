vor 34 Min.

CSU-Antrag zur gefährlichen Kreuzung

Stadtgremium soll sich mit Situation an der Römerstraße befassen

Die Verkehrssituation in der Bobinger Römerstraße wird demnächst wieder die Stadträte beschäftigen. Die CSU-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag eingereicht. Darin wird beantragt, die Römerstraße an der Kreuzung mit dem Wolfsgäßchen wieder zur Vorfahrtsstraße zu machen. Damit komme man auf einen Antrag vom 29. April 2016 zurück. Begründet sei der Antrag damals mit der schlechten Einsehbarkeit der Kreuzung. Zudem sei das Verkehrsaufkommen an der Kreuzung für eine Rechts-vor-links-Regelung zu hoch, schreibt die CSU.

Nach mehr als drei Jahren habe sich gezeigt, dass an der Kreuzung das Unfallrisiko sehr beachtlich sei. Daher sei man verwundert über die Aussage von Bürgermeister Bernd Müller in unserer Zeitung, er habe nicht gewusst, dass dort Handlungsbedarf bestehe. Man halte daher am alten Antrag fest und bitte darum, das Thema aufgrund der neuen Erkenntnisse nochmals im zuständigen Gremium zu behandeln. (SZ)

Themen Folgen