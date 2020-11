vor 49 Min.

CSU Bobingen will Unterführung für Radfahrer sicherer machen

Um die Sicherheit für Radfahrer an der Unterführung in der Bischof-Ulrich-Straße zu erhöhen, fordert die CSU Bobingen konkrete Maßnahmen. So soll ein Schild "Radfahrer frei" aufgestellt und die Einfädelspur von der Straße auf den Fußweg farblich rot markiert werden.

Plus Die Bahnunterführung in der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen soll für Radfahrer sicherer werden. Welche Maßnahmen die Stadträte vorschlagen.

Von Felicitas Lachmayr

Für Radfahrer ist die Bahnunterführung an der Bischof-Ulrich-Straße in Bobingen eine Gefahrenstelle. Davon sind die Mitglieder der CSU-Stadtratsfraktion überzeugt. In einem Schreiben fordern sie deshalb konkrete Maßnahmen, um insbesondere den Schulweg für junge Radler sicherer zu machen.

Zwar hat die Stadt die Unterführung erst im vergangenen Jahr saniert und erweitert. Dabei wurde die Fahrbahn einspurig ausgebaut und ein Fußgängerweg entlang der Fahrbahn geschaffen. Doch gerade das vermittelt nach Ansicht der CSU eine Scheinsicherheit. Radfahrer könnten an der Engstelle überholt werden.

Einfädelspur soll die Verkehrslage an der Bobinger Unterführung überschaubarer machen

Für geübte Radler sei dies zu meistern. „Dennoch sehen wir hier gerade für die jüngeren Verkehrsteilnehmer akuten Handlungsbedarf, um die Gefahrenstelle zu entschärfen“, sagt Armin Falkenhein, Vorstandsmitglied der CSU Bobingen und ehemals langjähriger Vorsitzender des ADFC Landesverbands. Inzwischen würden viele Schüler aus Bobingen, die das Gymnasium in Königsbrunn besuchen, die Unterführung passieren.

Damit auch sie den Seitenstreifen für Fußgänger nutzen können, fordert die CSU, dass die Bahnunterführung stadtauswärts mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ versehen wird. Außerdem soll die Einfädelspur von der Straße auf den Fußweg farblich rot markiert werden, damit die Verkehrslage besser sichtbar ist.

CSU Bobingen fordert markierten Radstreifen ab der Fraunhoferstraße

Darüber hinaus schlägt die CSU in ihrem Schreiben vor, einen Radstreifen auf der Bischof-Ulrich-Straße stadtauswärts von der Einmündung der Fraunhoferstraße bis zur Unterführung und danach bis zum Beginn des Fahrradwegs zu markieren. Falkenhein erklärt, dass die Sicherheit der unerfahrenen Verkehrsteilnehmer damit schnell und mit wenig Aufwand erhöht werden könnte.

Zwar strebe die Stadt mit dem in Auftrag gegebenen Verkehrskonzept eine ganzheitliche Lösung an, teilt der CSU-Fraktionsvorsitzende Herwig Leiter mit. Doch auch die Erfahrungen einer solchen Maßnahme könnten in das neue Konzept einfließen.

