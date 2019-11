vor 9 Min.

CSU Untermeitingen setzt auf bewährte Gesichter

Die Partei wählt ihre Kandidaten für den Gemeinderat. Bürgermeister soll wieder Simon Schropp werden

Die CSU Untermeitingen bringt sich für den Wahlkampf in Stellung: Bei ihrer Aufstellungsversammlung im Imhofstadl kürten die Mitglieder Bürgermeister- und Gemeinderatskandidaten.

Bei der Nominierung des Bürgermeisteranwärters taten sich die Christsozialen nicht schwer und schlugen als Einzigen den derzeitigen Bürgermeister Simon Schropp vor. Der gab zunächst einen Überblick über die Errungenschaften seiner ersten Amtsperiode. Einige der wichtigsten Themen hätten sich unerwartet ergeben. Zum Beispiel habe er vor fünf Jahren noch nicht damit gerechnet, dass die Gemeinde Untermeitingen selbst bezahlbaren Wohnraum schafft – nun seien gleich zwei Gebäude mit insgesamt 37 Wohnungen entstanden. Das Ärztezentrum sei zwar eine schwere Geburt gewesen, habe aber neben der medizinischen Versorgung auch Arbeitsplätze geschaffen und das Pflegeangebot verbessert. Auch über die Grüne Mitte zeigte sich der Bürgermeister stolz und die Änderung des Bebauungsplans für den Lechpark bezeichnete er als „zu drei Vierteln fertig“. Zudem habe er sich für den ÖPNV und für neue Bauplätze für die Untermeitinger eingesetzt. Und mit dem 9+2-Angebot an der Mittelschule hätten die Schüler nun die Möglichkeit, ohne weites Pendeln die Mittlere Reife zu erwerben. Alle 38 Wahlberechtigten sprachen sich für Schropp als Bürgermeisterkandidaten aus.

Die Liste für den Gemeinderat mit 20 Kandidaten und zwei Vertretern beschloss die Versammlung mit 34 Jastimmen. Auch hier bauten die Parteimitglieder vor allem auf Bewährtes. Auf den vorderen Plätzen gab es nur wenige Änderungen: So wird Gemeinderat Maximilian Osterried für die kommende Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen. „Ich habe gemerkt, dass ich aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten muss“, erklärte der Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Klosterlechfeld. Die vielen Verpflichtungen in verschiedenen Bereichen seien einfach zu viel geworden.

Ähnlich sieht es Sebastian König. Er sitzt aktuell ebenfalls im Gemeinderat, steht aber nun nur auf Listenplatz 18. „Das war meine Entscheidung, mir wurde die Arbeit zusätzlich zum Privaten zu viel“, sagte König. Er wolle sich nun stärker seinem Beruf widmen – der 33-Jährige ist Schreiner und im Nebenerwerb Landwirt. Dass er künftig für die Untermeitinger CSU wieder weiter oben auf der Liste stehen wird, schließt er nicht aus.

Jürgen Pech, der erst vor Kurzem für den verstorbenen Franz Hanauer als Gemeinderat nachgerückt war, steht nun ganz offiziell auf dem neunten Listenplatz. (weda-)

