CSU reagiert verwundert auf Vorwürfe

Warum der Ortsverein Plakatierabsprachen derzeit für unnötig hält

Mit Verwunderung hat man bei der Bobinger CSU die Vorwürfe der FBU aufgenommen, man habe deren Initiative zur Reduzierung der Wahlplakate zum Scheitern gebracht.

„Im Vorfeld des Treffens der Vorsitzenden der Bobinger Parteien haben wir als CSU Bobingen unsere Bedenken mitgeteilt“, schreibt Ortsvorsitzende Miriam Streit in einer Pressemitteilung. Die CSU Bobingen habe bereits kurz nach der letzten Kommunalwahl beschlossen, im nächsten Wahlkampf und somit im Jahr 2020 eine sehr moderate Plakatierung durchzuführen. Unter anderem deshalb sehe man keinen Abstimmungsbedarf.

Zudem seien solche Abstimmungen zum jetzigen Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen sehr schwierig, heißt es in der Mitteilung: Man sei in den Planungen noch nicht so weit, dass man über Plakatzahlen oder Inhalte sprechen könnte. Auch könne man sich kaum vorstellen wie eine abgestimmte Höchstzahl von Plakaten aussehen könnte: „Ist die Bemessungsgrundlage dann die aktuelle Anzahl von Stadträten? Pro Stadtrat dürfen 20 Plakate aufgestellt werden, das heißt FBU, FW und Grüne jeweils 40, SPD und CSU jeweils 180?“ Eine proportionale Mengenvorgabe müsse es geben. Schwierig seien Absprachen insbesondere, weil bei Wahlkämpfen, die über die kommunale Ebene hinausgehen, Listenkandidaten auch eigenständig plakatieren.

Der wesentliche Schwierigkeitsgrad aus Sicht der Bobinger CSU ist, dass man bei einer solchen Abstimmung nicht nur ein Medium herausnehmen könne: „Wenn man eine Vereinbarung anstrebt, müsste man auch klären, wer wie viele Prospekte verteilt, Infostände durchführt, Anzeigen schaltet und so weiter.“ Denn das Argument, dass man die Mitmenschen nicht überstrapazieren möchte, umfasse alle Kanäle, schreibt Streit: „Wenn hier eine akzeptable Gesamtlösung erreichbar ist, werden wir uns sicherlich nicht dagegen verschließen.“ (SZ)

