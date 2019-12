vor 17 Min.

CSU verzichtet auf eigenen Bürgermeisterkandidaten

Großaitinger CSU stellt ihre Kandidaten für den Gemeinderat vor. Was die Ziele der Partei sind und was sie zur Entscheidung des amtierenden Bürgermeisters sagen.

Von Christian Kruppe

Mit sieben der derzeit 16 Sitze stellt die CSU in Großaitingen derzeit zusammen mit der „Jungen Liste“ und der FBU die größte Fraktion. Das soll, nicht nur nach dem Willen des CSU-Ortsvorsitzenden Klemens Hutter, auch so bleiben. „Unser Ziel für 2020 sind acht plus X Sitze“, sagt Hutter. Das könnte genügen, um auch in Zukunft die stärkste Fraktion zu bleiben. Denn auch wenn der „Kuchen“ in Großaitingen größer wird, da der Gemeinderat künftig von 16 auf 20 Sitze anwächst, wird es nicht einfacher, da mit den Grünen ein weiterer Bewerber mit im Rennen ist.

Von den bisher sieben Fraktions-Sitzen wurde einer von der FBU (Christian Hauser), ein weiterer von Tobias Harrand (Junge Liste) belegt. Letzterer steht nun bei der CSU auf der Liste. Das Team um Klemens Hutter hat sich seit dem Frühjahr Gedanken gemacht, wer alles auf die Liste soll. Anfangs hatte das Gremium, bestehend aus Gemeinderäten und Mitgliedern der Ortsgruppenführung, 70 Namen auf der Liste, die dann nach internen Vorgaben immer weiter verkleinert wurde. „Unser Ziel war es, eine starke Liste für Großaitingen, Reinhartshofen und Hardt zu bekommen“, erläutert Hutter das Vorgehen.

CSU Großaitingen will isch auf eine starke Liste konzentrieren

Dabei verzichtet die CSU auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten. Das hat mehrere Gründe. „Wir haben uns in der Vorstandschaft entschieden, uns auf eine starke Liste zu konzentrieren“, erklärt Hutter, denn „mit den mindestens acht Räten, die wir stellen wollen, haben wir genug Einfluss“, ergänzt er. „Das haben wir in den vergangenen sechs Jahren bewiesen“, stellt Hutter klar und verweist auf umgesetzte oder angestoßene Projekte wie den sozialen Wohnungsbau, den Parkplatz am Sportgelände oder die Gewerbegebiete. „All das trägt die maßgebliche Handschrift der CSU“, bilanziert er.

Zudem „hält er es für gut“, dass der amtierende Bürgermeister als unabhängiger Kandidat wieder antritt. „Auch wenn der Bürgermeister nicht ohne Fehler war, bleibt es schwer, gegen einen amtierenden Bürgermeister anzutreten“, erklärt dazu Franz Wilhelm. Er hätte gerne mehr Frauen auf der CSU-Liste gesehen, „aber woher nehmen, wenn es sie nicht gibt. Lieber dann nur drei, die wollen, als auf Biegen und Brechen eine Quote erfüllen“, stellt er klar.

Für den Wahlkampf und die Zeit darüber hinaus hat die Großaitinger CSU sieben Schwerpunktthemen festgezurrt. „Ganz oben steht ein Baugebiet für junge, einheimische Familien. Wir müssen dabei auch über ein entsprechendes Modell nachdenken“, so Klemens Hutter. Auch der mehr als 40 Jahre alte Vakuumkanal steht auf der Liste oder der Verkehr. „Eine Umgehung ist da nicht das alleinige Mittel, wir brauchen ein umfassendes Konzept“, stellt Hutter dazu fest. Auch der Hochwasserschutz soll weiter vorangetrieben werden, und dass nicht nur mit dem Rückhaltebecken bei Holzhausen. Auf der Agenda steht zudem die Gestaltung des Ortskerns und auch die Aufwertung weiterer Bereiche im Ort. Ein wichtiger Punkt ist der CSU auch die Förderung von Sport, Vereinen und Ehrenamt. Vor allem mit Blick auf die Mehrzweckhalle. „Hier gilt es Bestand und Bedarf zu erfassen und dann zu überlegen, wie es weitergeht.“

Die Kandidaten im Überblick (sortiert nach Listenplatz): Klemens Hutter, Paul Steidle, Tobias Harrand, Klaus Wiedemann jun., Franz Wilhelm, Norbert Müller, Thomas Lang, Carolin Harrand, Lukas Nerlinger, Dennis Lauter, Stefan Wetzstein, Manuel Egger, Henry Krappig, Werner Keller, Markus Schuster, Elisabeth Hutter, Marcus Riedelsheimer, Margarete Dessi, Thomas Werner, Bernhard Weis, Ersatz sind Jörg Salm und Bernhard Hüther.

