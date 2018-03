22.03.2018

CSU wählt Kreisdelegierte

Europawahl wirft ihre Schatten voraus

Das nächste Europa-Parlament soll zwar erst gegen Ende Mai 2019 gewählt werden, aber bereits jetzt nominierte der Untermeitinger CSU-Ortsverband seine Delegierten zur Kreisvertreterversammlung. Deutschland stehen gemäß den entsprechenden EU-Verträgen als größtem Mitgliedsstaat 96 Mandate im Europaparlament zu. Voraussichtlich am 26. Mai nächsten Jahres haben die Bundesbürger bei der 9. Direktwahl die Möglichkeit, mit ihrer Stimmeabgabe zumindest etwas Einfluss auf die gemeinsame europäische Politik zu nehmen. Die Kreis-CSU will ihre Kandidaten dazu im Herbst dieses Jahres festlegen. Deshalb nutzte Untermeitingens Ortsvorsitzender Manfred Salz die frühzeitige Gelegenheit der Jahreshauptversammlung, die zustehenden sechs Delegierten sowie für alle Eventualitäten Ersatzdelegierte zur Kreisvertreterversammlung in zwei En-bloc-Abstimmungen wählen zu lassen:

Manfred Salz, Franz Hanauer, Klaus Kießling, Michael Thiele, Karin Dobrindt und Simon Schropp.

Johann Mayr, Elisabeth Fischer, Ulrich König, Franz Schormeier, Heinrich Grashei und Sonja Storch. (mimä)