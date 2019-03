vor 3 Min.

Campus-Vortrag gibt kuriose Einblicke ins Tierreich

„Vogelkonzert“ heißt dieses Gemälde von Jan van Kessel. Am kommenden Donnerstag findet der Campus-Vortrag „Jan van Kessels kuriose Welt der Tiere. Bildadaptionen aus der Naturgeschichte in der flämischen Barockmalerei“ statt.

Dr. Robert Bauernfeind spricht in Königsbrunn über den Maler Jan van Kessel. Dessen Tierzeichnungen warten mit versteckten Geschichten auf.

Von Adrian Bauer

Herr Dr. Bauernfeind, was hat Sie bewogen, sich mit Jan van Kessel zu beschäftigen?

Dr. Robert Bauernfeind: Ich bin in einem Seminar auf den Maler gestoßen und habe meine Doktorarbeit über van Kessel geschrieben. Mich begeistert der Detailreichtum der Bilder. Es handelt sich um Kabinettgemälde, die darauf ausgelegt sind, dass man sie lange und präzise anschauen muss und immer wieder etwas Neues darauf entdecken kann.

Haben Sie Ihre Forschungen auch in van Kessels belgische Heimat geführt?

Bauernfeind: Nein. Die Gemälde hängen in Sammlungen auf der ganzen Welt. Außerdem habe ich auch keine Quellenforschung zur Biografie des Künstlers gemacht. Mein Interesse gilt der Wissenschaftsgeschichte der Zeit in Verbindung mit den Werken und dem Stand der Naturwissenschaft. Die Frage ist: Was wusste man über van Kessels Motive und in wie weit passen die Kenntnisse und die Darstellung zusammen?

Und wie richtig hat van Kessel gelegen?

Bauernfeind: Verglichen mit dem heutigen Kenntnisstand hat er bei allem Detailreichtum auch viel mythologisches und fabelhaftes eingebaut. Bei manchen Werken hat er die Tierfiguren auch umgedeutet und sie zum Beispiel in den Kontext von Fabeln gesetzt. Grundsätzlich stellt sich hier aber auch die Frage, wie richtig wir mit dem liegen, was wir heute über das Verhältnis von Mensch und Tier denken.

Sind unter den Handlungen auch bekannte Fabeln?

Bauernfeind: Bei einigen von van Kessels Bildern ist tatsächlich die Geschichte im Hintergrund sehr gut nachvollziehbar, zum Beispiel bei Fabeln von Aesop. Bei anderen sind die Tiere zwar vermenschlicht dargestellt, es ist eine Handlung im Bild nachvollziehbar, aber man weiß nicht, um welche Geschichte es sich handelt. Grundsätzlich muss man sich bei der Deutung immer ein wenig bremsen, um dem Künstler nicht zu viel zu unterstellen, was aber dem heutigen Wissensstand entspricht.

Wie viel Bücher zum zeitlichen Hintergrund muss man gelesen haben, um die Bilder deuten zu können?

Bauernfeind: Das ist schwer zu beantworten. Einer meiner Professoren hat einmal gesagt: Ein Kunsthistoriker muss sich für alle Bereiche des Lebens interessieren. Eine grundlegende Frage, die bei van Kessel dahinter steht, ist ja auch: Worin besteht die Faszination fürs Sammeln, warum ziehen Zoos und naturwissenschaftliche Sammlungen auch heute noch so viele Menschen an?

Augsburg hat mit dem Schaezlerpalais einige spektakuläre Tierdarstellungen zu bieten. Woher kam die Faszination der Menschen des Barock mit den exotischen Tieren?

Bauernfeind: Es gibt tatsächlich einige Parallelen zwischen van Kessel und dem Schaezlerpalais. So findet sich im Deckengemälde des Festsaals eine Allegorie, in der die verschiedenen Erdteile durch Personifikationen und so die Handelsbeziehungen mit diesen Gebieten dargestellt werden. Auch bei van Kessel gibt es einen Zyklus mit Erdteil-Darstellungen. Außerdem gibt es noch den Augsburger Johann Elias Rieding, der 50 bis 100 Jahre später tätig war und ebenfalls sehr präzise Tierbilder gemalt hat. Dass das Thema gerade in dieser Zeit so groß aufkam, lässt sich mit der europäischen Expansion in Verbindung bringen. Neue Handelsrouten rund um die Welt brachten zahlreiche neue Tiere und Pflanzen nach Europa. Für die Wissenschaft war das ein starker Impuls. Die Wissenschaftler wandten sich von der – oft theologisch geprägten – Theorie ab hin zur Empirik.

Worüber werden Sie beim Vortrag in Königsbrunn genau sprechen?

Bauernfeind: Ich werde an einer Auswahl von verschiedenen Bildern vorstellen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten van Kessel gewählt hat, um Tiere darzustellen, wie er die Motive etwa in zeitgenössischen Subgenres der Malerei eingesetzt hat.

Zur Person: Dr. Robert Bauernfeind (38) lebt in Augsburg und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kunstgeschichte/Bildwissenschaft der Universität Augsburg. Nach seinem Grundstudium in Augsburg absolvierte er sein Hauptstudium in Eichstätt, München und Wien. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind die niederländische und flämische Malerei des Barock, Visualisierungsverfahren der frühneuzeitlichen Naturgeschichte, Exotismus in den Bildkünsten der Frühen Neuzeit und des 19. Jahrhunderts und Popkultur.

Termin Der Campus-Vortrag „Jan van Kessels kuriose Welt der Tiere. Bildadaptionen aus der Naturgeschichte in der flämischen Barockmalerei“ beginnt am Donnerstag, 4. April, um 19 Uhr im Infopavillon 955. Der Eintritt ist frei.

Themen Folgen