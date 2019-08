vor 47 Min.

Carsharing: Stadtwerke Augsburg stellen Konzept vor

Die Augsburger Stadtwerke stellen ihr Modell zum Carsharing im Untermeitinger Gemeiderat vor. Was die Räte dazu sagen.

Von Uwe Bolten

Mit der elfjährigen Schwimmerin Hannah Söllner ehrte der Gemeinderat erneut eine erfolgreiche Sportlerin aus der Kommune durch den Eintrag in das Goldene Buch. Die mehrfache Bayerische Meisterin in verschiedenen Disziplinen erreichte nun bei den deutschen Meisterschaften im Schwimm-Mehrkampf, die Mitte Juni im Dortmunder Südbad stattfanden, den beachtenswerten vierten Platz. „Hannah startet für den TSV Schwabmünchen, hat jedoch das Schwimmen in unserer Halle erlernt und wohnt in unserem Ort“, sagte Bürgermeister Simon Schropp mit sichtlichem Stolz auf die junge Dame. Mit jugendlicher Unbekümmertheit setzte sie ihre Unterschrift auf die vorbereitete Seite und nahm den Untermeitinger Porzellan-Löwen als sichtbares Zeichen der Ehrung aus den Händen des Bürgermeisters entgegen.

Mit Freude trug sich Schwimmerin Hannah Söllner in das Goldene Buch ein und nahm von Bürgermeister Simon Schropp den Porzellanlöwen der Kommune als Ehrung entgegen Bild: Uwe Bolten

Autos müssen rollen

Im Rahmen der Marktsondierung des Gemeinderates zur Teilnahme am Carsharing trug Jürgen Biedermann, Bereichsleiter Multimobilität der Stadtwerke Augsburg, das Konzept des Angebotes des Versorgungsunternehmens vor. „Carsharing ist eine kostengünstige, umweltgerechte Methode für alle, die nicht ständig ein Fahrzeug benötigen“, sagte er und fügte hinzu, dass sich die Fahrzeugteilung nicht für Fahrten zur Arbeit eigne. „Wenn Strecken zu fahren sind, ohne das lange Standzeiten zu erwarten sind, rechnet es sich. Wir wollen, dass unsere Autos rollen“, argumentierte er mit dem Hinweis, dass alle Kosten wie Versicherung und Kraftstoff im Preis enthalten seien. „Für die Kommune bedeutet die Einrichtung einer Station eine vertragliche Bindung von mindestens vier Jahren mit Zuschusskosten zwischen 2000 und 3800 Euro abhängig vom Fahrzeugtyp je Fahrzeug“, rechnete er vor.

Einige Räte sehen Berechnungen kritisch

Seinen Nutzungsberechnungen konnten einige Räte nicht ganz zustimmen. „Die Zahlen, die sie vorlegen, mögen für Augsburg gelten. Ich glaube hier im ländlichen Raum gelten sie nicht“, kommentierte beispielsweise Max Osterried (CSU). Der Finanzierung des stationären Modells durch kommunale Zuschüsse stieß bei Ernst Pientschik (FW) nicht auf Zustimmung. „Wie ich aus den Äußerungen schließe, steht der Rat dem Carsharing sehr aufgeschlossen gegenüber. Ob der Standort der Fahrzeuge im Bereich des Ärztehauses oder am Rathaus festgelegt werden soll, ist noch zu überlegen. Eine einheitliche Lösung für das Lechfeld wäre wünschenswert“, fasste Bürgermeister Simon Schropp zusammen und betonte, dass man weitere Angebote anderer Anbieter prüfen werde. „Wir in Untermeitingen sind daran jedenfalls sehr interessiert“, schloss er diesen Punkt der Tagesordnung ab.

Weitere Themen im Gemeinderat:

Carport I Dem Antrag auf isolierte Abweichung von den Abstandsflächen für die Errichtung eines Carports an der Wettersteinstraße 7 erteilte der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen, da der betroffene Nachbar dem Antrag unterschrieben und zugestimmt hat. Die gleiche Entscheidung galt auch für den Antrag auf isolierte Abweichung zur Errichtung eines Carports am Sanddornweg 10.

Carport II Die Entscheidung über den Antrag zur Errichtung eines festverglasten Carports an der Schulstraße 6 wurde ausgesetzt, der Bauvoranfrage zum Neubau eines Hauses in der Bayernstraße wurde auf Grund der noch nicht geklärten Grundstücksverhältnisse zur Erschließungsstraße in der Nebenerwerbssiedlung das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt.

Wohnhaus Die Pläne zum Neubau eines Wohnhauses mit elf Wohneinheiten und Tiefgarage am Bucherbergweg 6 fanden keine Zustimmung zum gemeindlichen Einvernehmen, da im Plan die südliche Baugrenze mit Balkonen um einen halben Meter überragt wurde und die Grundflächenzahl für die Nebengebäude die vorgegebene Größe überschritt.

Bauvoranfrage Die Bauvoranfrage zur Errichtung zweier Doppelhäuser mit Stellplätzen und Garagen an der Ecke Römer- und Frankenstraße erhielt wie die Voranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage an der Gartenstraße 7 mit kleinen Korrekturen grünes Licht. Die Voranfrage zum Neubau eines Doppelhauses an der Tannenstraße 14 wurde negativ beschieden, da das geplante Gebäude nach Ansicht der Räte zu hoch werden solle.

Wahlleiter Der Gemeinderat beschloss, Alexander Friedrich zum Wahlleiter und Alexandra Kalsdorf zur stellvertretenden Wahlleiterin der kommenden Kommunalwahl zu berufen.

