05.03.2020

Chancen für Solarstrom

Warum Königsbrunn ein günstiger Standort ist

Von Claudia Deeney

„Solarstromerzeugung – Chancen und Wirtschaftlichkeit“: Zu diesem Thema gab Jürgen Münzer von der Lechwerke AG Einblicke und Ausblicke beim Unternehmerfrühstück der Stadt Königsbrunn im Hotel Zeller. 40 interessierte Zuhörer aus dem Wirtschaftsleben der Brunnenstadt waren gekommen.

Solarstrom sei für Königsbrunn deshalb so interessant, weil hier sehr viele Sonnentage statistisch erfasst würden. Durch den Fliegerhorst Lechfeld habe man genaue Zahlen. So mache es Sinn, auf Solarenergie zu setzen, erklärte Feigl. Bisher nutze nur eine überschaubare Anzahl von Menschen, sowohl privat als auch gewerblich die Möglichkeiten der Sonnenenergie. Das wolle man ändern. Für Privatpersonen hat die Stadt ein Förderprogramm aufgelegt, bei dem es Geld für entsprechende Umrüstungen an Häusern gibt. 46 Anträge sind dazu bislang eingegangen.

Dabei sei das Thema durchaus aktuell, denn die Strompreise seien bereits gestiegen, wie Münzer in seiner Einleitung erklärte. Für wen Solarstrom sinnvoll ist, zeigte er mit einer Grafik der Sonnentage. Juni, Juli und August sind Wonnemonate mit viel Sonne, aber auch vielen Ferientagen, was bedeutet, Schulgebäude haben geschlossen und können die Energie nicht verbrauchen. Hier sei ein sinnvolles Energiemanagement nötig, genau wie beim Weg von der Erzeugung zum Verbraucher. Batteriespeichersysteme als Zukunftsmodell seien nur sinnvoll, wenn ein Überschuss an Energie erzeugt wird. Jede Menge Informationen also und das war auch genau der Grund für Robert Krnezic, Geschäftsführer Sanitär, Heizung RK-Haustechnik GmbH, am Frühstück teilzunehmen wie er sagte: „Ich habe beruflich mit der Thematik zu tun und Kunden, bei denen die 20-Jahre-Regel ausläuft. Ich muss auf dem Laufenden bleiben, um meine Kunden entsprechend beraten zu können.“ Einige wenige Frauen waren anwesend, unter ihnen Carina Wörle-Simmerlein, die einen Service für Lohn- und Buchhaltungsservice (Agentur CWS) betreibt. Sie selbst nutzt Solarstrom noch nicht, will sich aber ebenfalls auf dem Laufenden halten wie sie ausführte: „Wissen ist Macht.“ Auch findet sie es gut, dass die Stadt sich dafür einsetzt und informiert. Das sei nicht selbstverständlich. Die Stadt selbst baut über die Wohnbaugesellschaft mit Photovoltaikanlagen, wie der anwesende Geschäftsführer Günther Riebel sagt und geht dabei mit guten Beispiel voran.

