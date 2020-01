vor 41 Min.

Chansonabend: Gewinner stehen fest

Wir haben fünf Mal zwei Karten verlost

Zum vierten Mal veranstaltet der Partnerschaftsverein Langerringen-La Baconnière einen französischen Chansonabend am Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum. Für diese Veranstaltung haben wir fünf Mal zwei Freikarten verlost.

Gewonnen haben

Königsbrunn

Wehringen

Mittelneufnach

Königsbrunn

Untermeitingen

Die Karten liegen an der Abendkasse bereit.

Wie im Vorjahr wird die Sängerin Beate Anton Chansons in französischer und deutscher Sprache präsentieren. Begleitet wird sie dabei von Karola Piel am Kontrabass und von Ingrid Spies, die erstmals als Pianistin in Langerringen auftritt. Dieses Trio begeisterte sein Publikum schon bei mehreren Auftritten für die Friedberger Schule für Musik.

Wer diesmal beim Gewinnspiel kein Glück hatte: Eintrittskarten für zwölf Euro können im Vorverkauf im Rathaus oder an der Abendkasse ab 18.30 Uhr erworben werden. Reservierungen sind bei Bürgermeister Konrad Dobler unter der Telefonnummer 08248/517 oder per E-Mail unter dobler@langerringen.de möglich.

Themen folgen