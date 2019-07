15:30 Uhr

Chöre singen ein spezielles Geburtstagsständchen

Zwei Chöre begeistern mit klassischer Chormusik das Publikum beim Bobinger Musiksommer. Die Gäste aus Thüringen hatten eine Überraschung parat.

Von Ingeborg Anderson

Lang anhaltenden Applaus gab es an diesem Konzertabend bereits vor dem ersten Ton. Er galt Tobias Burann-Drixler, dessen Vielseitigkeit Dekan Thomas Rauch „nicht nur als Organisator und künstlerischen Leiter des Bobinger Musiksommers, sondern auch als hervorragenden Kirchenmusiker, Chorleiter und Leiter rhythmischer Ensembles“ würdigte.

Bei diesem zweiten Konzert stand unter dem Motto „Hear My Prayer, Oh Lord“ klassische Chormusik aus fünf Jahrhunderten auf dem Programm. Und neben dem von Burann-Drixler geleiteten, mehrfach ausgezeichneten Schwabmünchner Kammerchor konnte für dieses Konzert der renommierte Thüringische Akademische Singkreis (TASK) gewonnen werden. TASK befindet sich gerade auf seiner jährlichen Sommerreise. Der Chor nutzt sie nicht nur, um an bedeutenden Musikfestivals deutschlandweit teilzunehmen, sondern auch, um mit Chorleiter Jörg Genslein neue Konzertprogramme zu erarbeiten. Die dritte tragende Säule dieses Konzertabends bildete Michael Dolp an der Orgel.

Zusammenspiel zwischen Altarraum und Empore

Und von dem, was dann zu hören war, zeigten sich die gut 100 Konzertbesucher unmittelbar in den Bann gezogen: Von der Empore aus und von der Orgel begleitet, sang der Kammerchor Léo Delibes „Messe rève“, abwechselnd mit dem Gastchor, der vom Altarraum aus Chorwerke von Henry Purcell, Johannes Brahms und Gustav Mahler vortrug. Es war faszinierend zu hören, welche Ausdruckskraft und -vielfalt menschliche Stimmen im Zusammenklang erzielen können. Was noch eindrucksvoller wurde, als im zweiten Teil des Konzertes sich beide Chöre vermischten und zusammen sangen.

Gegen Ende warteten dann beide Chöre mit einer Überraschung auf. Chorleiter Genslein: „Unser Chor besteht seit 50 Jahren und Bobingen wurde vor 50 Jahren Stadt. Deshalb haben wir für unser Geburtstagsständchen nach einem lokalen Komponisten gesucht und sind im Speckgürtel Bobingens, in Augsburg, fündig geworden“, erklärte er augenzwinkernd. Gregor Aichinger, geboren 1564 in Regensburg und gestorben 1628 in Augsburg, ist der Komponist. Er war Kirchenmusiker bei St. Ulrich und Afra. Sein „Laudate Dominum“, das die beiden Chöre dem Stadtjubiläum widmeten, bildeten den Abschluss dieses besonderen Konzerts.

Bobinger Zuhörer beklatschen die gelebte Harmonie der Musiker

Und der Applaus, der nun kam, war noch heftiger als der zu Beginn: Die Zuhörer erhoben sich von den Plätzen und hörten nicht auf zu klatschen. Die Sänger verneigten sich immer wieder, die Chorleiter umarmten sich und äußerten sich erfreut über die gegenseitig Sympathie und Harmonie von Anfang an – sie hatten sich vor dem Konzert noch nicht kennengelernt – und über den gelungenen Abend.

Bei so viel Beifall gab es zur großen Freude der Zuhörer noch Josef Rheinbergers bekanntes „Abendlied“ von 1855 als Zugabe.

Auch beim dritten Konzert des Bobinger Musiksommers am Sonntag, 15. September wird Tobias Burann-Drixler wieder musikalisch aktiv: In St. Wolfgang und Wendelin wird eines der Ensembles zu hören sein, das unter dem Motto „Learning To Fall“ Lieder von den Höhen und Tiefen des Lebens vorträgt.

