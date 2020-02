24.02.2020

Chorgesang zum Anfassen

Bei der offenen Probe des Königsbrunner Chors Vox Corona geht es nicht nur ums musikalische Kennenlernen

Um neue Gesangstalente zu gewinnen, hatte der Königsbrunner Chor Vox Corona zur offenen Chorprobe eingeladen. Etwa zehn Interessenten, darunter zwei Herren, fanden den Weg in die Musikschule und erlebten eine Chorprobe, bei der sie erfreut mitmachten und die sie zum Wiederkommen motivierte.

Zunächst ließ Chorleiter Carl-Christian Küchler ein Aufwärmprogramm absolvieren. Es sei wichtig, Lockerheit zu gewinnen. Zu dem Lied vom Tonträger „Hallo, wie geht’s, wie steht’s?“ spazierten Chorsänger und Gäste durch den Saal und begrüßten sich. Um Koordination und Konzentration zu schulen, mussten die Sänger mit einem Partner abwechselnd bis drei zählen, bei eins stampfen, bei zwei klatschen, bei drei die Hände gegeneinander klatschen.

Nach ein paar Einsingübungen zur Erweiterung des Tonumfangs und zur Rhythmusschulung lernten die potenziellen Mitsänger einige Werke aus dem Programm der kommenden Konzerte kennen. Schwierig die Synkopen in Nenas „Wunder gescheh’n“. Christian Küchler griff temperamentvoll in die Tasten, Vorspiel zu einem Medley aus „The Phantom of the Opera“, der Chor musste richtig einsetzen und vom Viervierteltakt zum Zwölfachteltakt wechseln. Im Vergleich dazu erschien der Candlelight Canon leicht.

Das ganz neue Lied „The Music’s Always There With You“ von John Rutter durften alle erst einmal vom Tonträger anhören.

Die Gäste wurden über das PC-Programm informiert, mit dem man zu Hause üben kann und erfuhren, dass man sich nach der Probe zum Stammtisch trifft. Der Chorleiter verabschiedete die „Schnupperkandidaten“ mit der deutschen Übersetzung des zuletzt gehörten Titels: „Ich hoffe, die Musik ist weiterhin in Euren Herzen.“ (AZ)