07.01.2020

Christian Hauser an der Spitze der FBU

Die Freie Bürger Union stellt 20 Kandidaten. Wie viele Sitze sind noch möglich?

Von Hieronymus Schneider

Die unabhängige Wählergruppierung Freie Bürger Union (FBU) stellt eine komplette Liste von 20 Kandidaten für den künftig auf diese Zahl erweiterten Großaitinger Gemeinderat auf. Spitzenkandidat der Gruppierung ist Christian Hauser, der bisher als einziger Vertreter der FBU im Gemeinderat sitzt und eine Fraktionsgemeinschaft mit der CSU und der Jungen Liste bildet.

Wegen der Erweiterung des Gemeinderats von 16 auf 20 Sitze aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl von mehr als 5000 hofft die FBU, noch weitere Mandate dazugewinnen zu können.

Die Nominierungsversammlung im „Schwemm‘s Gnadentalstüberl“ wurde vom Gründer der FBU Großaitingen, Erwin Böckeler senior, geleitet. Er hat die Wählergruppierung im November 1989 ins Leben gerufen, um bei der Wahl 1990 wieder in den Gemeinderat einzuziehen. Von 1978 bis 1984 hatte er bereits einen Sitz im Gemeinderat, wurde aber danach bei den Freien Wählern nur auf Rang 16 gesetzt und deshalb nicht wiedergewählt.

Als Spitzenkandidat der FBU brachte er es ab 1990 noch auf vier Wahlperioden im Großaitinger Ratsgremium. Von 2008 bis 2014 war auch sein Sohn Erwin mit ihm im Gemeinderat, mehr als zwei Sitze hatte die FBU aber nie.

Die insgesamt 15 Stimmberechtigten nahmen die vorbereitete Liste in einer geheimen Blockwahl einstimmig an. Änderungen an der Reihenfolge wurden nicht vorgenommen. Zwei Ersatzkandidaten stehen zur Verfügung, falls jemand aus der Zwanzigerliste ausscheiden sollte.

Bei der Frage nach der Nominierung eines Bürgermeisterkandidaten meldete sich bei dieser Versammlung noch niemand. Die FBU behält sich aber diese Entscheidung noch bis zum Stichtag am 23. Januar vor.

Auch zu einem Wahlprogramm gab es noch keine konkreten Aussagen. Dieses wird in den kommenden Monaten vor der Wahl am 15. März ausgearbeitet werden.

