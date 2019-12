vor 36 Min.

Christmette in dunkler Kirche

Gottesdienst an Heiligabend mit „Greg is back“

Der Heilige Abend in der evangelischen Kirchengemeinde beginnt um 15 Uhr mit zwei Gottesdiensten, die besonders die Familien im Blick haben. Für die Kleinen bis fünf Jahre gestaltet ein Team mit Pfarrer Peter Lukas den Mini-Gottesdienst mit Krippenspiel im Gemeindehaus, musikalisch unterstützt von Jacqueline Burckhardt, Klavier, und Jessica Burckhardt, Geige. Die etwas Größeren der Kleinen sind zum Familiengottesdienst mit Pfarrerin Brigitte Funk, Diakonin Christa Berchtold und Organistin Martina Dittmeier in die Dreifaltigkeitskirche eingeladen. Im Mittelpunkt steht das Krippenspiel der Kinder „So weit runtergekommen!“

Um 17 Uhr öffnet die Kirche ihre Türen zur festlichen Christvesper. Musikalisch reich gestaltet wird der Gottesdienst von der Kantorei Bobingen-Schwabmünchen und der Organistin Sigrid Pröbstl sowie durch die vertrauten Weihnachtslieder der Gemeinde. Die Weihnachtspredigt hält Pfarrer Peter Lukas.

Im Mittelpunkt der Christmette um 22.30 Uhr steht die Figur der Maria. Ein meditativer Gottesdienst in der dunklen Kirche, der dem Heiligen Abend seinen stillen Abschluss gibt. Textlich gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Peter Lukas, bereichert durch Sänger des Augsburger Pop-Chores Greg is back und Martina Dittmeier an der Orgel. Am ersten Weihnachtsfeiertag, 10 Uhr, feiert die Kirchengemeinde einen Festgottesdienst mit Abendmahl. Pfarrerin Brigitte Funk wird die Weihnachtsbotschaft auslegen. Martina Dittmeier und Peter Lukas musizieren mit Flöten, Klavier und Orgel.

Der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag wird um 18 Uhr gefeiert. Ein zauberhafter Frauenchor aus dem Vokalensemble „Klangverwandt“, Leitung Sigrid Pröbstl, lässt die Botschaft des Festes einmal neu hören. Geschichten, Lieder und Gedichte mit Pfarrer Peter Lukas helfen, das Weihnachtswunder zu bewahren. (SZ)

