Cineplex-Kinos in Königsbrunn und Meitingen öffnen erst im Juli wieder

Plus Die Cineplex-Kinos öffnen erst im Juli wieder. Der bayernweite Starttermin am 15. Juni kam für die Betreiberfamilie zu früh. Wie die Vorbereitungen laufen.

Von Piet Bosse

Ab Montag dürfen die Kinos in Bayern wieder öffnen. Wer im Landkreis Augsburg in Meitingen oder Königsbrunn einen Film schauen will, muss aber noch warten, die Cineplex-Kinos machen erst Anfang Juli wieder auf.

„Jetzt zu öffnen ergibt wenig Sinn, weil die Kinowoche am Donnerstag startet und Montag und Dienstag normalerweise nicht so gut besuchte Tage sind“, erklärt Alexander Rusch die Entscheidung. Gemeinsam mit seiner Familie leitet er die Kinogruppe Cineplex, die neben den Standorten in Königsbrunn und Meitingen noch sieben weitere Filmtheater betreibt.

Cineplex-Kinos sind schon gut mit Hygieneartikeln ausgestattet

Mit Beginn einer Kinowoche öffnen die Kinos an einem Donnerstag wieder, nämlich am 2. Juli. „Wir sind gut vorbereitet“, sagt Alexander Rusch. Mit Mundschutz und Desinfektionsmitteln seien die Kinos gut ausgestattet. Tickets kann man nur online kaufen. „Wir können keine Zettel auslegen, wie im Restaurant. Das ist online viel einfacher“, sagt Rusch. In den Sälen wird Rusch darauf achten, dass der vorgeschriebene Abstand eingehalten wird. Zwei oder drei Plätze werden neben einer Buchung freigelassen: „Das macht das System automatisch.“

Er vermutet, dass das Kinointeresse der Menschen zunächst verhalten sein wird. Nur 30 Prozent der sonst verfügbaren Plätze dürfen belegt werden. Diese Sitze sollten aber zumindest voll werden, prognostiziert Rusch, und hat eine Vermutung, wer Anfang Juli die ersten Gäste sein werden: „Erst mal werden die Stammkunden wieder ins Kino gehen, für sie ist das sehr wichtig.“

Weil weniger neue Filme in die Kinos kommen, müssen die Betreiber bei der Programmgestaltung kreativ werden. Zunächst werden Filme gespielt, die bei der Schließung im Programm waren, bevor bald Neue hinzukommen. „Wir versuchen, für jeden etwas zu bieten und abwechslungsreich zu sein“, sagt Rusch und fügt an: „Wir nehmen ein paar Klassiker mit ins Programm und schauen, was in den Autokinos gut funktioniert hat.“

Cineplex und Stadt Königsbrunn organisieren ein Autokino am Gautschplatz

Gemeinsam mit der Stadt Königsbrunn organisiert Cineplex das Autokino in Königsbrunn. Vom 25. Juni bis 5. Juli werden auf dem Gautschplatz ab ca. 21.15 Uhr Filme gezeigt, die Besucher aus ihrem Auto heraus gucken können. Einlass ist ab 20 Uhr und Zweiertickets können für 20 Euro im Internet auf www.cineplex.de bestellt werden.

Das Autokino in Gersthofen läuft schon seit dem 27. Mai, es wird vom Augsburger Liliom-Kino organisiert. Das Veranstalterduo Daniela Bergauer und Michael Hehl ist begeistert: „Die Besucherzahlen geben uns recht. Wir haben einen Nerv getroffen.“

Autokino in Gersthofen läuft noch bis Ende Juli

Auf dem Festplatz in Gersthofen werden noch bis Ende Juli unter anderem die Filme „The Big Lebowski“ und „Leon, der Profi“ gezeigt. Auch Musikstreifen wie „Lindenberg! Mach dein Ding“oder die Konzertverfilmung „Rammstein: Paris“ laufen über die Leinwand. Tickets gibt es auf www.kinoheld.de.

Wie die Planungen zum Königsbrunner Autokino aussehen, lesen Sie hier: Königsbrunn bekommt ein Autokino auf dem Festplatz

