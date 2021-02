06:00 Uhr

Corona: Bobingerin kritisiert weiterhin Situation in den Kitas

Plus Claudia Lautenbacher von der evangelischen Kindertagesstätte in Bobingen hält die aktuelle Situation in Kitas für unzumutbar. Das schlägt sie vor.

Von Elmar Knöchel

Kinder können weiterhin zur Notbetreuung in Kindertagesstätten gebracht werden. Teilweise seien mehr als die Hälfte der Kinder in Betreuung, sagt Claudia Lautenbacher, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte in Bobingen.

Seit Herbst 2020 schreibt sie immer wieder an das Familienministerium von Carolina Trautner. Ihr Hauptkritikpunkt dabei ist: "Eltern dürfen Kinder, die nur leichte Symptome zeigen, zur Betreuung bringen. Meine Mitarbeiterinnen haben permanent Kinder mit akuten Erkältungssymptomen auf dem Schoß. Wir sind keine Ärzte. Wie sollen wir beurteilen, ab wann ein Corona-Test sinnvoll ist und ab wann wir die Kinder nicht mehr aufnehmen können. Wo bleibt das Recht auf körperliche Unversehrtheit bei den Kita-Mitarbeitern?", fragt sie. Sie habe zwar immer wieder Antworten aus dem Familienministerium bekommen. Meist aber nur Erklärungen und Ausflüchte.

Erzieher sollen besser geschützt werden

Hinweise, dass man sich der schwierigen Lage für die Erzieherinnen bewusst sei, und Verweise darauf, dass man an Eltern appelliere, verantwortungsvoll mit der Möglichkeit der Notbetreuung umzugehen. Bisher, so Lautenbacher, sah man sich im Ministerium nicht einmal bemüßigt, kostenlose FFP2-Masken für das Personal zur Verfügung zu stellen. Das sei Sache der Träger, hieß es. Kürzlich kam die Nachricht, dass man sich seitens der Regierung entschlossen habe, kostenlose Masken bereitzustellen. Zwei Stück soll jede Mitarbeiterin erhalten.

"Wir sind uns der schwierigen Lage durchaus bewusst. Doch ich bin auch für den Schutz meiner Mitarbeiterinnen verantwortlich", schrieb die Kita-Leiterin ans Ministerium. Die Antwort aus dem Ministerium lautete: "Vor allem kleine Kinder leiden häufig an leichten Symptomen wie Husten und Schnupfen. Sie dann jedes Mal zwei oder drei Tage zu Hause zu lassen, würde die Eltern vor große Probleme stellen."

Dies könne man in den Kindertagesstätten durchaus nachvollziehen. Aber somit werde die Gesundheit der Erzieherinnen gefährdet. Es müsse mindestens Schnelltests geben. Alternativ ein ärztliches Attest, das die Virusfreiheit eines Kindes mit Symptomen bestätige. Aber in Wirklichkeit, sagt die Kita-Chefin, die auch im Bobinger Stadtrat sitzt, werde immer nur an die soziale Ader der Beschäftigten in den Kitas appelliert. Das könne auf Dauer nicht so weitergehen, meint Lautenbacher.

Unternehmer spendet Masken für Bobinger Kita

Katrin Heiß und Claudia Lautenbacher freuen sich über die gespendeten Masken von Tim Hendrikx, dem Geschäftsführer von McDonald´s Augsburg. Bild: Elmar Knöchel

Nach der mehrfachen Berichterstattung unserer Zeitung hat sich mittlerweile ein Augsburger Unternehmer gemeldet, der sich bereit erklärt hat, für sämtliche Bobinger Kindestagesstätten insgesamt 400 FFP2-Masken zu spenden. Damit will er zum Ausdruck bringen, wie wertvoll die Arbeit der vielen Erzieher ist. Denn ohne deren Einsatz müssten auch viele Mitarbeiter seines Unternehmens, einer bekannten Fast-Food-Kette, immer wieder zu Hause bleiben.

