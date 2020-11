18:30 Uhr

Corona: Die Lage in den Wertachkliniken ist angespannt

Plus Noch gibt es freie Betten für Covid-Patienten in Bobingen und Schwabmünchen. Das Personal ist knapp, aber ein organisatorischer Kniff entspannt die Situation.

Von Carmen Janzen

Die Covid-Zahlen im Landkreis sind hoch wie nie, das bekommen auch die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen zu spüren. "Die Lage ist angespannt, das Personal hoch belastet. Die zweite Welle trifft uns stärker als die erste", sagt Krankenhaus-Chef Martin Gösele.

Rund 20 Covid-Patienten liegen aktuell (Stand Feitagnachmittag) auf den Isolier-Stationen in beiden Häusern. Das heißt, die Hälfte der Betten ist aktuell auf diesen Stationen belegt. Zusätzlich versorgt die Wertachklinik drei Covid-Patienten auf der Intensivstation in Schwabmünchen, zwei von ihnen müssen beatmet werden. Bei zwei weiteren Intensivpatienten steht das Ergebnis des Tests noch aus, sie werden "Verdachtsfälle" genannt.

In Schwabmünchen gibt es noch freie Plätze auf der Intensivstation

In Schwabmünchen gibt es noch freie Betten für weitere Intensivfälle. Die sechs Betten der Bobinger Intensivstation sind momentan alle belegt, allerdings nur eines davon mit einem Covid-Patienten.

Pflegekräfte waren bereits vor der Corona-Pandemie an den meisten Krankenhäusern der Republik knapp. "Jetzt kommt noch dazu, dass Mitarbeiter positiv getestet worden sind und sich in Quarantäne befinden", so Gösele. Etwa zehn Mitarbeiter (von insgesamt rund 700 an den Wertachkliniken in beiden Städten) waren in den vergangenen vier Wochen von Quarantänemaßnahmen betroffen.

Martin Gösele, Vorstand der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen. Bild: Doris Wiedemann

Um die Intensiv- und Isolierstationen zu stärken, bündelt Gösele nun das Personal. Er hat die Station B2 in Schwabmünchen, eine Allgemeinstation, vorübergehend geschlossen und das Personal auf die anderen Stationen versetzt. "Wir müssen eben Abstriche machen. Unser Fokus liegt darauf, dass die Patienten bestmöglich versorgt werden. Wir machen zur Zeit jeden Tag einen organisatorischen Kopfstand." Krisenstab und Task-Force beratschlagen regelmäßig.

Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen entlasten andere Krankenhäuser

Einige elektive (also nicht lebensnotwendige) Operationen wurden bereits abgesagt, um nicht unnötig Betten und Personal zu binden. Dieses Prozedere kann im Bedarfsfall ausgeweitet werden, um Kapazitäten und freie Betten zu schaffen. Noch aber sind die Kapazitäten ausreichend. Die Wertachkliniken entlasten sogar andere Häuser. So übernahm man aus der Hessingklinik jüngst Patienten, und aktuell behandeln die Mitarbeiter der Wertachkliniken weniger schwer erkrankte Covid-Patienten des Uniklinikums Augsburg.

Sorgen bereitet Gösele momentan auch die finanzielle Seite der zweiten Welle. Bereits jetzt sind im Schwabmünchner Haus aufgrund der OP-Absagen weniger reguläre Betten belegt als sonst üblich. Ein weiterer Rettungsschirm der Politik für freigehaltene Betten sei aber nicht in Sicht, kritisiert der Klinik-Chef.

