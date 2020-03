Corona: Diese Veranstaltungen fallen aus

vor 57 Min.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind zahlreiche Veranstaltungen in Schwabmünchen abgesagt worden.

Die Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Schwabmünchen am Samstag, 14. März, wird voraussichtlich auf 12. September verlegt.

Nach Rücksprache mit der Stadt fällt der Kunsthandwerkermarkt am Sonntag, 15. März, in der Schwabmünchner Stadthalle aus.

Die Heilige Messe, die am Dienstag, 17. März, im Haus Raphael gefeiert werden sollte, entfällt. Dies teilt die Pfarreiengemeinschaft mit.

Der Stammtisch für plastikfreies Schwabmünchen am Mittwoch, 18. März, ist abgesagt. Der geplante Vortrag zum Thema nachhaltige Büro- und Schulartikel wird baldmöglichst nachgeholt.

Die Hauptversammlung des Schwabmünchner Kneippvereins am Donnerstag, 19. März, im Vereinslokal im Hotel Deutschenbaur in Schwabmünchen wird abgesagt. Der Termin soll später nachgeholt werden.

Aus Rücksichtnahme auf die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter findet die Frühlingsmodenschau im Modehaus Stammel in Schwabmünchen nicht wie geplant am 19. März statt.

Die Vorlesestunden der „Lesewelt Schwabmünchen“ in der Stadtbücherei am 19. März, 2. April und 16. April 2020 sind abgesagt. Der voraussichtlich nächste Termin ist am 23. April.

Das evangelische Pfarramt in Schwabmünchen sagt alle Treffen von Gruppen und Kreisen wie Kinder-Konfikurs, Senioren-Singen, Bibelgespräch oder Posaunenchor ab. Die Regelung gilt bis einschließlich Sonntag, 19. April, für die Pfarrei Schwabmünchen mit Langerringen und Großaitingen. Für die Konfirmationen werden Ersatztermine angeboten

Die Feuerwehr Hiltenfingen hat Besichtigungen und Übungen für die Monate März und April abgesagt. (SZ)

