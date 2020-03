16.03.2020

Corona: Diese Veranstaltungen fallen aus

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind zahlreiche Veranstaltungen in Schwabmünchen und im Lechfeld abgesagt worden.

Der VdK Ortsverband Graben-Lagerlechfeld hat die Veranstaltung am Dienstag, 17. März, zum Thema „Was ist der VdK und wofür steht er?“ im Bürgerhaus Graben abgesagt. Ein Nachfolgetermin steht noch nicht fest.

Das Autohaus Schönwetter in Schwabmünchen hat den für Freitag, 20. März, geplanten Reisevortrag von zwei Motorradfreunden aus Forsthofen abgesagt. Wann die Veranstaltung nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Das Frauenfrühstück am Freitag, 20. März, im Pfarrsaal Sankt Stephan in Untermeitingen fällt aus.

Die für Samstag, 21. März, geplante Jahresversammlung der Arbeiterwohlfahrt Großaitingen fällt aus.

Wegen des Coronavirus sind die Einkehrtage der Pfarreiengemeinschaft Großaitingen am Samstag, 21. März, sowie am Sonntag, 29. März, abgesagt.

Die Aufführungen des Stücks „Das letzte Einhorn“ der Schwabmünchner Tanzwelt, die am 21. und 22. März in der Stadthalle stattfinden sollten, sind abgesagt. Auch die Proben fallen aus.

Das Konzert des Musikvereins Langerringen, das am Sonntag, 22. März, in der Kirche St. Justina in Bad Wörishofen und in der Kirche St. Gallus in Langerringen stattfinden sollte, fällt aus.

Die Kolping-Kinderkiste, die am 22. März, stattfinden sollte, ist wegen des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Mitglieder des Vereins für Gartenbau und Landespflege Schwabegg verschieben ihre für Sonntag, 22. März, vorgesehene Jahresversammlung auf einen späteren Zeitpunkt.

Der ADAC-Ortsclub Schwabmünchen hat das Starkbierfest wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Es ist geplant, das Fest nachzuholen.(SZ)

Themen folgen