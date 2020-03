vor 34 Min.

Corona: Diese Veranstaltungen fallen aus

Museum und Bücherei schließen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus fallen zahlreiche Veranstaltungen in Schwabmünchen aus.

Auf behördliche Anordnung des Landkreises Augsburg sagt die Volkshochschule Augsburger Land alle Veranstaltungen, Kurse und Vorträge ab. Grund dafür ist die Ausbreitung des Coronavirus. Die Regelung gilt zunächst bis zum Ende der Osterferien.

Die Sitzung des Schwabmünchner Werk-, Bau-, Energie- und Umweltausschusses, die für den heutigen Dienstag, 17. März, vorgesehen war, entfällt.

Naturschutz Die Versammlung der Ortsgruppe Großaitingen des Bund Naturschutz am Mittwoch, 18. März, ist wegen des Coronavirus abgesagt.

Die Stadtbücherei Schwabmünchen bleibt ab Dienstag, 17. März, bis einschließlich Montag, 20. April, geschlossen. Alle entliehenen Medien werden bis Donnerstag, 23. April, verlängert.

Auch das Museum und die Galerie der Stadt Schwabmünchen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Die Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen verschiebt aufgrund des Coronavirus alle Veranstaltungstermin zunächst bis einschließlich Sonntag, 19. April. Die Betreiber arbeiten an Ersatzterminen für die Konzerte von Emma Langford, Chris Grey & The BlueSpand, Pete Coutts & Northern Sky und The Sharpest Four.

Der Gartenbauverein Schwabmünchen hat die für Freitag, 20. März, angesetzte Jahresversammlung abgesagt.

Die Feuerschützengesellschaft Schwabmünchen sagt die für Samstag, 21. März, geplante Versammlung ab.

Die Gedenkmesse, die am Samstag, 21. März, gefeiert werden sollte, sowie die anschließende Versammlung des Musikvereins Großaitingen fallen aus.

Das für Sonntag, 22. März, vorgesehene Konzert der Chorgemeinschaft Jürgen Scholz in der Christus-Kirche in Schwabmünchen wird verschoben.

Der Einkehrtag des Frauenbunds Schwabmünchen am Mittwoch, 25. März, entfällt.

Das Blättle-Café, das am Samstag, 28. März, in Schwabegg stattfinden sollte, wird wegen des Coronavirus verschoben. Das neue Buch der Schwabegger Sammelsurium-Serie mit dem Titel „Meine Schwabegger“ gibt es trotzdem zu kaufen. Es enthält Gedichte des Schwabegger Heimatdichters August Grotz und kann bei Renate Mundl unter der Telefonnummer 08232/5473 bestellt werden. (SZ)

Themen folgen