26.10.2020

Corona: Entwarnung für Königsbrunner Drittklässler

Wegen eines Corona-Falls müssen am Montagmorgen die Kinder der Klasse 3b der Königsbrunner Grundschule Nord abgeholt werden. Nachmittags kommt die Entwarnung.

Große Aufregung herrschte am Montagmorgen bei Kindern und Erwachsenen in der Königsbrunner Grundschule Nord. Wegen eines Corona-Falls mussten die Eltern der Schüler der Klasse 3b ihre Kinder schnellstmöglich abholen. Weitere Maßnahmen würden vom Gesundheitsamt verkündet, teilte eine Großmutter mit, die ihre Enkelin abgeholt hatte. Das Landratsamt bestätigt den Vorgang, nähere Informationen zu dem Fall könne man aufgrund der allgemeinen Lage aber nicht geben.

Am Nachmittag erreichte die Königsbrunner aber eine gute Nachricht: Die Schüler der Klasse müssen nicht in Quarantäne, sondern dürfen am Dienstag wieder normal zum Unterricht kommen. Bei den näheren Nachforschungen habe sich gezeigt, dass die Eltern des betroffenen Kindes rechtzeitig die richtigen Vorkehrungen getroffen hätten, sodass für die Mitschüler keine Ansteckungsgefahr bestanden habe, heißt es in der Benachrichtigung des Gesundheitsamtes. (adi)

Lesen Sie auch:





Themen folgen