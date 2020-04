09:00 Uhr

Corona: Firma verkauft jetzt eine Million Schutzmasken

Ab Montag gilt Maskenpflicht. Vorher verkauft eine Firma in Oberottmarshausen eine Million Stück. Sie bietet dafür einen "Drive-in" an.

Schutzmasken im Vorbeifahren kaufen – das bietet die Firma Siegmund in

Oberottmarshausen an. Insgesamt eine Million Stück stellt das Unternehmen zur Verfügung. Privatpersonen können Schutzmasken am Samstag, 25. April, von 10 bis 18 Uhr auf dem Firmengelände an der Landsberger Straße in Oberottmarshausen erwerben. Die Masken werden ausschließlich in Packungen zu je 50 Stück ausgegeben. Eine Packung kostet 50 Euro, es kann nur bar bezahlt werden. Es werden nicht mehr als vier Packungen an eine Person ausgegeben. Der Verkauf findet kontaktlos per Drive-in statt.

Corona: Ab Montag Maskenpflicht

Für Gewerbetreibende beginnt der Verkauf bereits am Freitag, 24. April, von 16 bis 20 Uhr und läuft auch am Samstag, 25. April, von 8.30 bis 9.30 Uhr. Für Gewerbetreibende gilt eine Mindestabnahme von zehn Packungen.

Ab kommenden Montag, 27. April, gilt in ganz Bayern eine Maskenpflicht. Geschäfte sowie Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs dürfen dann nur noch mit Mundschutz betreten werden. Mit dieser Maßnahme soll die Verbreitung des Coronavirus weiter eingedämmt werden. (SZ)

