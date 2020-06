00:31 Uhr

Corona-Hotline wird abgestellt

Landratsamt stellt Angebote wegen der rückläufigen Zahlen ein

Nach der aktuellen Statistik ist die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, in den vergangenen Wochen immer weiter gesunken. Zuletzt gab es drei Erkrankte – wegen der rückläufigen Nachfrage wurde die Corona-Hotline des Landkreises Augsburg nun eingestellt.

Für Fragen zum Coronavirus ist jetzt die Hotline Bayern täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 089/122220 erreichbar. Die Telefonnummer des Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns lautet 116117. Auch die zentrale Abstreichstelle in Hirblingen stellt den Betrieb ein. Sie wurde Ende April als vorübergehende Maßnahme zur Katastrophenbewältigung in Betrieb genommen. Patienten sollen zu den drei für den Landkreis zuständigen Schwerpunktpraxen in Inningen, Langweid-Stettenhofen und Schwabmünchen verwiesen werden. Letztere sollen wieder zum normalen Betrieb als Arztpraxen übergehen.

Da inzwischen zahlreiche Arztpraxen Corona-Abstriche durchführen, können sich Menschen, die sich aufgrund von Symptomen oder aus anderen Gründen auf das Coronavirus testen lassen möchten, vor einem Besuch telefonisch bei ihrem Hausarzt darüber erkundigen, wie sie am besten weiter vorgehen. (SZ)

