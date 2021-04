Corona: In den Wertachkliniken bleibt die Lage angespannt

Plus Die Intensivbetten in Schwabmünchen und Bobingen sind fast voll und die Mitarbeiter haben ihre Belastungsgrenze erreicht. Hunderte Patienten warten auf eine Operation.

Die Infektionszahlen im Landkreis Augsburg steigen - das bekommen auch die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen zu spüren. "Die Lage ist insgesamt angespannt", teilt Klinikchef Martin Gösele auf Nachfrage mit. Zwar sei die Spitze der zweiten Welle zu Jahresbeginn noch nicht ganz erreicht. Doch wegen der anhaltenden, hohen Belastung befinde sich das Personal an der Belastungsgrenze.

Derzeit werden 15 Corona-Patienten in Schwabmünchen und Bobingen behandelt (Stand Donnerstag). Drei von ihnen befinden sich Gösele zufolge auf der Intensivstation. Bereits vor zwei Wochen hatte der Klinikchef Alarm geschlagen, weil die Zahl der Covid-Patienten rasant gestiegen und die Intensivstationen der beiden Krankenhäuser beinahe voll ausgelastet waren.

Patienten mit schwerem Verlauf liegen bis zu vier Wochen auf der Intensivstation

Gösele schätzt, dass etwa zehn Prozent der stationär aufgenommenen Covid-Patienten auf der Intensivstation landen. Unter ihnen gebe es Erkrankte mit leichterem Verlauf, die nicht invasiv - also ohne künstlichen Atemweg - beatmet werden. Sie bleiben etwa eine Woche auf der Intensivstation. Bei schwereren Verläufen müssen Patienten hingegen invasiv beatmet werden und bis zu vier Wochen auf der Intensivstation bleiben.

Aktuell könne die Lage an den Wertachkliniken noch gestemmt werden, es bestehe eine hohe Patienten- und Personalsicherheit, erklärt Gösele. Doch die Intensivkapazitäten in der Region, also im Leitstellenbereich Augsburg und den umliegenden Krankenhäuser, würden schrumpfen. Derzeit gebe es noch zwölf Intensivbetten für Covid-Patienten, in Schwabmünchen seien zwei Betten frei.

Bis Anfang oder Mitte Mai rechnet Gösele mit einem weiteren Anstieg der Krankenhaus- und Intensivfälle. Sollten die Wertachkliniken ihre Kapazitätsgrenzen erreichen, greife die nächste Stufe im Notfallplan. Dann würden Gösele zufolge zwei zusätzliche Beatmungen auf der Intensivstation ermöglicht - mit Hilfe von nicht speziell intensivmedizinisch ausgebildetem Personal.

Den Wertachkliniken droht nach vielen wirtschaftlich erfolgreichen Jahren ein Minus in der Bilanz. Foto: Carmen Janzen (Archivbild)

Hunderte Operationen mussten in Schwabmünchen und Bobingen wegen Corona verschoben werden

Bislang konnten alle Patienten an den Wertachkliniken versorgt werden. Nur etwa fünf bis acht Patienten seien teils aus Behandlungsgründen in das Universitätsklinikum nach Augsburg verlegt worden. Andererseits hätten die Wertachkliniken von dort auch Patienten übernommen. Es gebe ein gut etablierte Austauschsystem zwischen dem Uniklinikum und den umliegenden Krankenhäusern, erklärt Gösele.

Um ausreichend Betten für Corona-Patienten freizuhalten, müssen die meisten Operationen an den Wertachklinken ausfallen. "Aktuell bekommen nur Patienten in dringenden Fällen oder akuten Beschwerden einen Termin", betont Gösele. Im vergangenen Jahr konnten mehr als 100 vorbereitete Operationen nicht stattfinden. Auch in diesem Jahren mussten bereits rund 70 Eingriffe abgesagt werden. "In Summe konnte eine hohe dreistellige Zahl an Operationen nicht terminiert und durchgeführt werden", sagt Gösele.

Lesen Sie mehr: