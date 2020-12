18:30 Uhr

Corona: Konstantin Wamser im THW-Einsatzstab in Bonn

Plus Der Schwabmünchner Konstantin Wamser ist derzeit in Bonn, um den Einsatzstab des THW zu unterstützen, das sich derzeit vor allem um Impfzentren kümmert.

Das Technische Hilfswerk (THW) kümmert sich im Rahmen seiner Corona-Einsätze nicht nur um die Logistik, sondern immer mehr auch um den Bau von Impfzentren. Und weil das Interesse der Medien an diesem Thema stark angestiegen ist, unterstützt der stellvertretende Ortsbeauftragte des THW Schwabmünchen, Konstantin Wamser, für zwei Wochen den THW-Einsatzstab in Bonn bei der Pressearbeit.

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr gab es zahlreiche Anfragen der örtlichen Behörden an das THW, bei denen es vor allem um das Thema Logistik und Infrastruktur ging. Jetzt beschäftigt das Thema Impfzentren das THW. Hier sind die lokalen Behörden zuständig, die aber oftmals auf die technische und logistische Unterstützung des THW zurückgreifen.

Und so stieg auch das Medieninteresse an der Arbeit der Bevölkerungsschutzorganisation. Um den vielfältigen Anfragen gerecht zu werden, wurde im Einsatzstab der THW-Leitung in Bonn Mitte November das sogenannte Sachgebiet 5 aktiviert. Konstantin Wamser, stellvertretender Ortsbeauftragter des THW-Ortsverbands Schwabmünchen, ist seit Ende November in Bonn als Leiter dieses Sachgebiets eingesetzt.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast mit einem Feuerwehrmann aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

„Kurz gesagt: Wir sammeln Informationen über die bundesweite Presselage, werten diese aus und leiten sie beispielsweise dem THW-Präsidenten oder auch der übergeordneten Behörde, dem Bundesinnenministerium, zu", erklärt Wamser. Zuletzt arbeitete Wamser in einer ähnlichen Funktion beim Hochwasser 2013 in Passau. „Damals war ich aber noch unmittelbar im Schadensgebiet eingesetzt und habe dort Medien- und Pressevertreter im Auftrag des bayerischen THW-Landesverbands begleitet. Die Arbeit im Einsatzstab unserer Behördenleitung ist für mich eine neue und interessante Perspektive."

Arbeitgeber hat Konstantin Wamser freigestellt

Wamser, der für seinen zweiwöchigen ehrenamtlichen Einsatz von seinem Arbeitgeber freigestellt wurde, freut sich: "Es gibt viele Menschen, die von unserer Arbeit profitieren: Die Medien, weil sie einen kompetenten Ansprechpartner haben, uns so schnell und zielsicher informieren können. Die Bevölkerung, weil sie sieht, dass sich die Bundesbehörde THW aktiv in die Bewältigung der Pandemie einbringt, und nicht zuletzt die über 80.000 ehrenamtlichen und hauptamtlichen THW-Angehörigen, die sich über die Bilder um 20 Uhr in der Tagesschau freuen." Wie lange das Medieninteresse noch anhält, lässt sich laut Wamser nicht genau sagen. Er gehe aber davon aus, dass der sogenannte S5 noch bis mindestens Weihnachten zu tun habe werde.

Bereits seit Beginn der Covid-19-Pandemie im Februar 2020 ist das THW im Kampf gegen Corona aktiv. Am Anfang ging es vor allem darum, das medizinische Personal mit Schutzausrüstung zu versorgen. So richtete das THW im Auftrag des Bundesinnenministeriums eine "zentrale Koordinationsinstanz Logistik" ein, von der aus Schutzausstattung aus rund 130 Dienststellen des Bundes verteilt werden. In mehreren Bundesländern errichteten Ehrenamtliche außerdem zentrale THW-Verteilstützpunkte für Schutzausrüstung. Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums kümmerten sich Helfer zudem Schnell-Antigentests und transportierten diese an die örtlichen Kreisverwaltungsbehörden. (SZ)

