Corona-Krise: Schwabmünchner Tafel gibt wieder Essen aus

Plus Wegen der Corona-Pandemie wurde die Essensausgabe in der Tafel kurzzeitig eingestellt. Nun bekommen Bedürftige wieder Hilfe – zumindest einmal in der Woche.

Ausgangsbeschränkung, Kurzarbeit, Umsatzeinbußen – die Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigen viele Menschen. Aus dem Fokus geraten dabei schnell Bedürftige, die von Haus aus auf Unterstützung angewiesen sind, wie die Kunden der Schwabmünchner Tafel.

Die Schließung der Ausgabestelle vor mehr als zwei Wochen stellte einen deutlichen Einschnitt in der Versorgung der Bedürftigen in Schwabmünchen dar. „Der Mitarbeiterschutz unserer altersbedingt zur Risikogruppe gehörenden Aktiven zwang uns dazu“, sagt Peter Wyss, Leiter der Schwabmünchner Tafel. „Innerlich dominierte das Gefühl, wir lassen unsere Kunden im Stich“, fügt er sichtlich betroffen hinzu.

Tafel in Schwabmünchen: Spenden der Händler gehen zurück

Kopfzerbrechen bereitete den ehrenamtlichen Mitarbeitern auch die deutlich reduzierten Spenden der Gewerbetreibenden, da die Nachfrage bei den regulären Kunden stieg. „Glücklicherweise meldeten sich mehrere junge Leute, die uns jetzt bei der Arbeit unterstützen“, sagt Wyss. Nun wid wieder Essen ausgegeben – allerdings mit geänderten Verfahren.

Wie Wyss erklärt, wurden acht Teams gebildet. Die Lebensmittel werden nun bei Supermärkten, Bäckereien und einem Biobauer nach einem von Ausgabeleiter Andreas Berger definierten Warenkorb eingekauft und dem Ausgabeteam übergeben.

„Dankbar sind wir Stadtpfarrer Leutgäb, der uns den Raum Sankt Ulrich in Pfarrzentrum zur Ausgabe für einen Monat zur Verfügung stellt“, berichtete Wyss weiter. Dort würden nun, nach einer Einweisung im Bereich der originären Ausgabestelle an der Ferdinand-Wagner-Straße, die gepackten Tüten unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften an die Bedürftigen übergeben.

Die Tafel ist nun immer freitags geöffnet

„Wir freuen uns weiterhin, dass sich in diesen Zeiten des Zukaufs von Lebensmitteln Spender finden, damit die Ausgabe für unsere bedürftigen Kunden weitergehen kann“, sagt Wyss. So habe die Kreissparkasse Augsburg eine größere Spende angekündigt, der Rotary Club und Lions Club hätten ebenfalls signalisiert, dass sie die Tafel in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lassen. „Leider ist das Frühlingsfest mit der Spendenaktion der Band Arizona Outlaws ausgefallen. Die dort gesammelten Spenden hätten uns noch ein Polster beschert“, erklärte Wyss.

Trotz der Einbußen kann die Schwabmünchner Tafel nun wieder Essen an Bedürftige ausgeben. „Wir haben mit diesem Konzept unsere Tafel am letzten Freitag wieder eröffnet und wollen so bis zum 30. April verfahren“, sagt Wyss. „Ausgabe ist derzeit nur am Freitag.“

Wegen Karfreitag: Tafel ist am Gründonnerstag geöffnet

Bedingt durch den Karfreitag verschiebt sich in dieser Woche die Ausgabe allerdings auf den Gründonnerstag, 9. April. Die Essensverteilung beginnt nach Angaben von Wyss jeweils um 17 Uhr. Weiterhin bittet er die Kunden, bei der gesamten Essensausgabe auf die am Boden befestigten Wartepunkte zu achten und jederzeit den notwendigen Sicherheitsabstand einzuhalten.

