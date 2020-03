Corona-Krise: Wahlkampf mit angezogener Handbremse

Plus Wie Bernd Müller (SPD) und Klaus Förster (CSU) in der Corona-Krise um die Gunst der Bobinger werben. Hier können Sie Fragen an die Kandidaten stellen.

Hände werden die beiden in den kommenden Tagen vermutlich nicht mehr schütteln: Die Bürgermeisterkandidaten Bernd Müller ( SPD) und Klaus Förster ( CSU) führen wegen der Einschränkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, müssen jetzt einen etwas anderen Wahlkampf führen.

Amtsinhaber Müller will über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram die Bürger um Unterstützung bitten. Er will aber auch ganz klassisch über Anzeigen und geklebte Plakate für sich werben. „Und meine Mitstreiter in meinem Team stehen natürlich noch zur Verfügung, um Werbung zu machen“, erklärt Müller, der angesichts der Corona-Krise aber auch einschränkt: „Wahlkampf ist im Moment so gut wie nicht möglich, und ich glaube, dass die Bürger verstehen, dass meine Arbeit als Bürgermeister im Moment absolut im Vordergrund steht und Wahlkampf in den Hintergrund rückt.“ Die Stadt arbeite gerade mit Hochdruck daran, die Krise zu managen.

Beide wollen verstärkt neue Medien nutzen

Den Wahlkampf reduzieren wird auch Klaus Förster. Schon vor über einer Woche seien alle Informationsveranstaltungen und Infostände abgesagt worden – nicht der Wahlkampf, sondern die Gesundheitsfürsorge stehe an erster Stelle. Förster: „Insofern werden wir auch die nächsten Tage keine Veranstaltungsform haben, bei der wir in direkten Kontakt mit den Bürgern treten.“

Der Herausforderer will jetzt etwas stärker die sozialen Netzwerke bedienen, „wobei wir dies mit Augenmaß machen werden“. Ein persönlicher Kontakt soll nicht ausgeschlossen bleiben: „Man kann mich auch für gewisse Anliegen direkt per E-Mail erreichen und ich stehe selbstverständlich auch gerne telefonisch für ein Gespräch zur Verfügung.“

Leser sollen Fragen mailen

Eine weitere Möglichkeit: Wer will, kann seine Fragen auch an die Redaktion senden. Das Angebot an alle Leser gilt bis kommenden Montag, 23. März. Die Fragen werden in der Redaktion gesammelt und dann an beide Kandidaten weitergeleitet. Vor der Wahl soll dann eine Auswahl veröffentlicht werden. Wichtig: Die Fragen müssen so gestellt sein, dass sie auch von beiden Kandidaten beantwortet werden können. Schicken Sie Ihre Fragen am besten per E-Mail an:

redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

oder per Post an:

Schwabmünchner Allgemeine

Bahnhofstraße 17,

86830 Schwabmünchen

Bitte Name und Telefonnummer für Rückfragen nicht vergessen.

