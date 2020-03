Corona-Krise: Wenn die Hochzeit warten muss

Plus Das Coronavirus bringt das öffentliche Leben im Kreis Augsburg weitestgehend zum Erliegen. Auch Kirchen und Standesämter treffen Vorsichtsmaßnahmen.

Mit Vorfreude blicken Brautpaare dem Tag der Trauung entgegen. Doch das Coronavirus überschattet in den kommenden Wochen selbst den Moment des Jaworts. Denn auch die Standesämter und Kirchen im Augsburger Land haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Das hat Folgen für Paare, die kurz vor der Hochzeit stehen.

Bobingen: Nur noch eingeschränkte Besucherzahl

So darf im Standesamt in Bobingen nur noch mit einer beschränkten Besucherzahl geheiratet werden. Neben dem Brautpaar sind die beiden Trauzeugen sowie die Eltern der Eheleute – also höchstens acht Personen – zugelassen. „Wir hatten schon Hochzeiten mit bis zu 60 Gästen. Das ist jetzt nicht mehr möglich“, sagt Hauptamtsleiter Thomas Ludwig. Die Regelung gelte bis auf unbestimmte Zeit. Darüber hinaus werde im Trauzimmer gelüftet, die Stifte und der Trautisch desinfiziert.

„Uns erreichen ständig Nachfragen“, sagt Standesbeamtin Lieselotte Sturm. Allein bis Anfang April sind in Bobingen sechs Hochzeiten geplant. Eine wurde bereits abgesagt. Mit den anderen Paaren ist die Standesbeamtin in Kontakt. „Die Paare besprechen sich noch, ob sie unter diesen Umständen heiraten wollen“, sagt Sturm. Neue Termine würden bis auf Weiteres nicht vergeben, damit es einen Puffer für eventuelle Absagen gibt. (Siehe auch: Coronavirus bringt Gastwirte im Augsburger Land in Existenzangst)

Neusäß: Das Hochzeitspaar ist alleine

In Neusäß stehen Paare in den kommenden Wochen sogar ganz allein im Trauzimmer. Die Stadt hat entschieden, keine weiteren Gäste bei Hochzeiten zuzulassen. „Selbst Trauzeugen sind ausgeschlossen“, sagt Josef Hoppe, Leiter des Ordnungsamts. Die Regelung gelte vorerst bis Sonntag, 19. April. Bislang stehe eine Trauung im Kalender. Vorsorgliche Absagen habe es noch keine gegeben, ein Paar habe sich mit Fragen an die Stadt gewandt.

In der Verwaltungsgemeinschaft Stauden sind Brautpaare vorerst bis 20. April dazu angehalten, sich zu zweit oder höchstens in Begleitung der Trauzeugen das Jawort zu geben. Die Stadt Gersthofen lässt Hochzeiten ebenfalls nur noch im engsten Kreis der Angehörigen zu. „Es dürfen höchstens 15 Personen dabei sein“, sagt Sprecherin Ann-Christin Joder. In den kommenden Wochen seien vier Trauungen geplant. Die Standesbeamtin kläre die Situation individuell mit den betroffenen Paaren ab. Bislang habe es keine Absagen gegeben. „Alle haben Verständnis dafür“, sagt Joder

Wie in Bobingen dürfen auch in Schwabmünchen nur noch höchstens acht Personen bei der Trauung teilnehmen. Bis Ende April sind zehn Hochzeiten geplant. Die Brautpaare werden individuell über die Situation informiert. Bis dahin werden nach Angaben des Standesamts keine neuen Termine für Eheschließungen angenommen.

Königsbrunn: Gäste müssen bei Hochzeit draußen bleiben

Auch in Königsbrunn hat die Stadt auf die Corona-Krise reagiert. Im Trauzimmer im Rathaus dürfen Paare nur noch in Begleitung von höchstens sechs Personen heiraten. Für das Brautpaar Tamara Dieing und Manuel Mayr heißt das: die rund 20 Gäste müssen heute vor der Tür warten, bis sich die beiden das Jawort gegeben haben.

Doch nicht nur standesamtliche Trauungen sind von den Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Krise betroffen. In den Kirchen im Landkreis dürfen bis Ende April keine Hochzeiten stattfinden, weiß Christoph Leutgäb vom Dekanat Schwabmünchen. Es seien klare Vorgaben der Diözese, die für alle Pfarreien gelten. Demnach müssen auch Taufen ausfallen. Die für Sonntag, 19. und 26. April, vorgesehenen Erstkommunionen werden ebenfalls verschoben. „Mit einem möglichen Ersatztermin hängen wir bislang in der Luft“, sagt Leutgäb.

Schwabmünchen: Jede zweite Pfarrei ist betroffen

Er geht davon aus, dass im Dekanat Schwabmünchen jede zweite Pfarrei davon betroffen ist. Jetzt gehe es vor allem darum, für Eltern, Mitarbeiter und Ehrenamtliche Klarheit bezüglich der Absage zu schaffen. Den zweiten Erstkommuniontermin am Sonntag, 3. Mai, versuche man bislang zu halten. Darauf hofft auch Martin Gall vom Dekanat Augsburg Land. So sind beispielsweise in der Pfarrei Dinkelscherben die Erstkommunionen für 1. und 3. Mai geplant.

„Wir hoffen natürlich, dass sie stattfinden können“, sagt Gall. Auch Beerdigungen sind von den Vorsichtsmaßnahmen betroffen. Sie dürfen nur noch im kleinsten Familienkreis am Friedhof stattfinden, der eigentliche Trauergottesdienst muss nachgeholt werden.

