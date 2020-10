vor 49 Min.

Corona-Pandemie: Das sagen Eltern zur Maskenpflicht in Schulen

Plus Schüler aller Jahrgangsstufen müssen seit Dienstag auch im Unterricht eine Mund-Nasenmaske tragen. Das verstehen viele Schüler und Eltern, aber nicht alle.

Von Piet Bosse und Justin Lautenbach

Die Coronafallzahlen steigen. Auch im Landkreis Augsburg erkranken immer mehr Menschen. Am Dienstag lag der Wert bei 54, 9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Verlauf der vergangenen sieben Tage. Für Schüler bedeutet das, Masken im Unterricht zu tragen. Was halten Eltern und Schüler davon?

Eltern fordern kleinere Klassen

Roswitha Lowitz-Minich holt ihre Tochter gerade vom Leonhard-Wagner-Schulzentrum ab. Sie sieht die Maskenpflicht im Unterricht kritisch: „Ich finde das nicht gut. Das ist doch eine Qual für die Kinder, wenn sie den ganzen Tag die Maske tragen müssen.“ Sie wünscht sich ähnliche Maßnahmen wie nach dem ersten Lockdown: „Ich finde den Schichtunterricht sinnvoll. Außerdem müssen die Kinder mehr Abstand halten.“ Die Maskenpflicht im Unterricht würde nicht dazu beitragen, die Situation an den Schulen zu verbessern, sagt die Mutter: „Die Anzahl der Schüler in einer Klasse muss wieder reduziert werden. Die Kinder sitzen den ganzen Tag auf einem Haufen. Die Masken schützen da nicht richtig.“

Auch Eleonore Blersch kritisiert die neuen Regeln. Sie holt ihren Enkelsohn von der Schule ab und sagt: „Die Kinder müssen jetzt auch im Sportunterricht Masken tragen. Das kann nicht gesund sein.“ Schulleiter Markus Rechner von der Leonhard-Wagner-Realschule in Schwabmünchen hat schon Erfahrung mit Masken im Sportunterricht gemacht: „Zum Beginn des Schuljahres wurden wir oft mit diesem Kritikpunkt konfrontiert. Erst gab es einen Aufschrei von Eltern der jüngeren Schüler, aber nach der ersten Stunde war das kein Problem mehr.“ Die Kinder fühlten sich nicht eingeschränkt, sondern würden turnen wie immer, sagt er.

Blersch sieht an einer anderen Stelle des Hygienekonzepts Handlungsbedarf: „Solange der Transport der Kinder nicht richtig geregelt ist, ist das Konzept mit den Masken sinnlos.“ In den Bussen würden die Schüler dicht gedrängt sitzen, sagt sie: „Es müssen teilweise Klassen daheim bleiben und im Bus wird der Abstand nicht eingehalten.“ Es müsse ein neues Konzept erarbeitet werden, sagt sie.

Viele Eltern finden die Maskenpflicht sinnvoll

Gerhard Birkle, Elternbeiratsvorsitzender am Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen, hält die Maskenpflicht für sinnvoll: „Wenn wir uns so vor Infektionen schützen können, finden wir Eltern, dass das Tragen der Maske ein kleines Opfer ist.“ Im Unterricht sei die Maske zwar lästig und unangenehm. Aber um das Schulleben aufrecht zu erhalten, sei sie wichtig. „Viel schlimmer wäre es, wenn die Schule geschlossen wird. Vor einem Lockdown fürchten wir uns alle. Das wollen Schüler, Eltern und Lehrer nicht.“ Die Schüler würden die Regeln tapfer befolgen sagt er, das merke er auch bei seinen Kindern.

Viel Kritik an der Maskenpflicht vernimmt der Elternbeiratsvorsitzende nicht: „Man gewöhnt sich an die Masken und ich höre da wenig Gemecker. Es gibt nur wenige Eltern, die sich darüber aufregen und das nicht gut finden.“

Dem schließt sich Maria Veit an. Ihr Sohn besucht das Leonhard-Wagner-Schulzentrum in Schwabmünchen. „Ich finde die Maßnahmen in Ordnung“, sagt sie. „Ich arbeite auch im Gesundheitswesen, daher weiß ich, warum es sinnvoll ist, dass die Kinder Masken tragen.“ Auch ihr Sohn Paul hat sich mit der Maskenpflicht arrangiert: „Manchmal ist es anstrengend, die Maske zu tragen. Ich finde es aber okay. Wenn es nötig ist, dann halte ich mich dran.“

