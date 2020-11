vor 47 Min.

Corona-Regeln stellen Tafeln im südlichen Kreis Augsburg vor Probleme

248 Tüten mit haltbaren Lebensmitteln haben die Kunden des Königsbrunner Rewe-Marktes von Michael Mayr gespendet. Marianne Kowarschick will sie in der Königsbrunner Tafel schon jetzt ausgeben.

Plus Die Tafeln im südlichen Landkreis Augsburg haben wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen ihre Arbeit angepasst. Eine Schließung wollen sie vermeiden.

Weil die Tafeln für Bedürftige zu Supermärkten und zum Einzelhandel gehören, dürfen sie während des zweiten Lockdowns weiter öffnen. Planungssicherheit haben sie trotzdem nicht. Die Tafeln in Königsbrunn und Schwabmünchen planen unterschiedlich weit in die Zukunft.

Tafel Königsbrunn: Trotz Corona für Kunden da

In Königsbrunn dürfen die Fahrer der Tafeln auf Anordnung des Trägers keine Supermärkte mehr anfahren, um Waren abzuholen. Das trifft Marianne Kowarschick, die Leiterin der Königsbrunner Tafel, hart. "Wir haben noch einige Spendengelder, mit denen wir Lebensmittel kaufen können“, sagt Kowarschick. Auch die Tüten der gerade ausgelaufenen Rewe-Spendenaktion werden in diesem Jahr früher ausgegeben, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.

Auch die Ausgabe wird verändert. Die Kunden sollen nicht mehr ins Haus kommen, sondern bekommen Taschen mit den Lebensmitteln ausgehändigt. Wie lange die Königsbrunner Tafel unter diesen Bedingungen offen bleiben kann, weiß Kowarschick nicht: "Wir wollen, solange es geht, für unsere Kunden da sein. Bei der momentanen Lage denke ich aber nicht weiter in die Zukunft als eine Woche.“

Die Schwabmünchner Tafel ist in größere Räumlichkeiten gezogen

In Schwabmünchen ist die Lage klarer: "Derzeit läuft es bei uns normal weiter", sagt Leiter Peter Wyss. Er rechnet damit, bis zum Jahresende weiterhin Essen ausgeben zu können. "Wir haben den Vorteil, dass viele junge Leute in der Essensausgabe mithelfen und wir haben genug Platz, um den Abstand einzuhalten." Seit April nutzt die Tafel den Pfarrsaal Sankt Ulrich, ein erheblicher Platzvorteil in der Corona-Krise. "Unsere alte Tafelausgabe war viel zu eng, da waren keine Abstandsregeln möglich", sagt Wyss. Der Pfarrsaal ist knapp 100 Quadratmeter groß, der Eingangsbereich im Freien ist mit Abstandsmarkierungen versehen.

Fünf Kunden dürfen gleichzeitig in den Pfarrsaal, vier Mitarbeiter geben das Essen heraus. "Wir haben keinen unmittelbaren Kontakt zum Kunden", sagt Wyss. Der Kunde äußert seinen Wunsch und die Helfer füllen die Lebensmittel in eine Kiste. Die wird außerhalb des Ausgabebereichs aufgestellt, wo sie der Kunde abholen kann.

Die Tafel organisiert in Schwabmünchen einen Lieferservice

Damit nicht alle Kunden gleichzeitig ins Pfarrhaus kommen und es kein Gedränge im Wartebereich gibt, bekommen die Kunden mit Farbkarten einen Tag und eine Uhrzeit zugeteilt. Außerdem setzt die Tafel auf Altbewährtes: "Wir versuchen die Ausgabe durch Abstandsregeln, zeitliche Entzerrung, Maskenpflicht und Desinfektionsmittel am Laufen zu halten", sagt Wyss. Zusätzlich versorgt die Tafel 21 Menschen, die nicht zur Essensausgabe kommen können oder zur Risikogruppe gehören. Unterstützt wird sie dabei von der Kolpingsfamilie Schwabmünchen. "Sie fahren die Lebensmittel, die wir herrichten, zu den Leuten raus", sagt Wyss.

Die Lebensmittelspenden von Supermärkten sind geringer geworden, die Tütensammelaktion von Rewe hat aber auch der Schwabmünchner Tafel geholfen. Die Belieferung von insgesamt acht Supermärkten sowie drei Bäckern und einem Biobauern funktioniere gut, sagt Wyss. "Wir bekommen sehr viel Obst und Gemüse und auch von den anderen Produkten haben wir ausreichend."

