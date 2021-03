Corona-Testzentrum in Bobingen öffnet am Karfreitag

Plus Ein kostenloser Test pro Woche - das ist das Versprechen der Regierung. In Bobingen können Termine vereinbart werden. Ab Karfreitag wird im Hallenbad getestet.

In vielen Bereichen wird es in Zukunft nötig sein, einen negativen Corona-Test vorweisen zu können. Nicht zuletzt für den Kita-Besuch werden auch Kinder mit Symptomen getestet werden müssen. Dies kann in Zukunft das Testzentrum im Bobinger Hallenbad leisten. Auf Initiative von Claudia Lautenbacher, Leiterin des evangelischen Kindergartens, und Martin Gschwilm, Ortsvorsitzender der Bobinger Wasserwacht, kann am Karfreitag das neue Testzentrum im Bobinger Hallenbad in Betrieb genommen werden.

Termine können ab sofort online vereinbart werden. Unter Federführung der Wasserwacht Königsbrunn, die schon einige Erfahrung mit der Organisation von Corona-Tests vorweisen kann, soll der Betrieb an sechs Tagen in der Woche laufen. Leiter des Bobinger Zentrums wird Christian Peter, Vorsitzender der Königsbrunner Wasserwacht sein.

Corona-Tests in Bobingen sind kostenlos

Er begrüßte am Montag viele freiwillige Helfer von BRK, Wasserwacht und evangelischem Kindergarten. Auch Thomas Haugg vom BRK Augsburg-Land war vor Ort. Er wird sich um die Finanzierung der Initiative kümmern. Die Tests, die für Bürger kostenlos sind, werden über das Gesundheitsamt abgerechnet. Nach kurzen Erläuterungen wurde mit dem Probebetrieb begonnen. Dadurch konnte das gesamte Team gleich Erfahrungen sammeln und Schwachstellen in der Organisation erkennen und beheben.

Als erster Testkandidat stellte sich Bobingens Bürgermeister Klaus Förster zur Verfügung. So konnte er selbst sehen, wie die Tests ablaufen werden. Nach erfolgter Terminvereinbarung treffen die Testwilligen im Hallenbad ein und füllen einen Registrierungsbogen aus. Danach geht es zur Abstrichstation. Für Erwachsene ist ein Abstrich aus dem tiefen Rachenraum vorgesehen. Für Kinder ab einem Alter von drei Jahren stehen Testkits zur Verfügung, die mit einem Test aus dem vorderen Nasenraum auskommen. Diese sind, gerade für Kinder, weniger unangenehm.

Pro Stunde 24 Tests an zwei Teststationen in Bobingen

"Es gibt sicherlich angenehmere Dinge", kommentierte der Bobinger Rathauschef seinen Abstrich. Die Tests werden übrigens von geschultem, medizinischem Personal vorgenommen. Für Organisation, Registrierung und Auswertung werden freiwillige Helfer eingesetzt. Nach 15 Minuten erhielt dann Bobingens Oberhaupt sein Ergebnis. "Negativ", freute er sich. An zwei Teststationen könnten pro Stunde rund 24 Tests durchgeführt werden, erläuterte Zentrumsleiter Christian Peter. Er betonte, dass nach wie vor Freiwillige gesucht würden, um die Helfer vor Ort zu unterstützen.

Er lobte die bestens geeigneten Räumlichkeiten im Bobinger Hallenbad. Genügend Parkplätze seien ebenfalls vorhanden. Diese würden dringend gebraucht, erklärte Peter. Denn bereits vor dem offiziellen Start lägen Anfragen aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus vor. Bürgermeister Förster zeigt sich erfreut über soviel soziales Engagement in Bobingen und nannte es selbstverständlich, dass die Stadt Bobingen unbürokratisch die momentan ungenutzten Räume im Hallenbad zur Verfügung stelle. Schließlich hoffe er, dass das Testzentrum ein Pluspunkt für die Auswahl Bobingens als Kandidat für das "Tübinger Modell" sein könnte. Wie berichtet, hat sich Bobingen dafür beworben.

Die Infos auf einen Blick

Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, Freitag 17 bis 19 Uhr; Dienstag und Donnerstag 8 bis 10 Uhr; Sonntag 15 bis 17 Uhr

Terminvereinbarung Online https://brk-augsburg-land.rotkreuz-testzentrum.de

Adresse des Testzentrums Aquamarin Bobingen , Parkstraße 3 - 5

