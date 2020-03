11.03.2020

Corona-Virus: 27 Menschen infiziert

Behörden melden neue Fälle. Schon mehr als 70 Betroffene im Landkreis unter Quarantäne. Vorerst bleibt es bei fünf geschlossenen Schulen

Von Christoph Frey

Eine Woche, nachdem die erste Corona-Infektion im Landkreis Augsburg festgestellt worden ist, hat sich die Zahl der Patienten deutlich erhöht. Am Dienstagabend ging das Gesundheitsamt von 27 bestätigten Infektionen aus. Mehr als 70 Menschen befinden sich in Quarantäne. Diese Zahlen könnten sich im Laufe der nächsten Tage weiter erhöhen.

Genannt hat sie ein Sprecher des Landratsamtes am Dienstagabend nach einer letzten Sitzung des Krisenstabes. Dort wurde am Dienstagabend keine weitere Schließung von Schulen oder Kindergärten beschlossen.

Es bleibt damit bei bislang fünf geschlossenen Schulen im Landkreis. Nach Angaben eines Sprechers des Landratsamtes haben die Menschen, bei denen am Dienstag das Virus festgestellt wurde, keinen Bezug zu Schulen und Kindergärten. Es sei aber davon auszugehen, dass in den nächsten Tagen weitere Einrichtungen geschlossen werden könnten. „Das ist leider ein realistisches Szenario.“

Stark von der Corona-Epidemie beeinträchtigt ist auch das Gastspiel des Circus Krone in Gersthofen, der am Dienstagnachmittag erstmals außerhalb Münchens zu sehen ist. Wie eine Sprecherin mitteilte, hat der Kartenverkauf im Vorfeld stark gelitten. Wegen der Coronafälle hatte der Circus Krone bereits von sich aus die Besucherkapazität auf 1000 Menschen pro Vorstellung beschränkt. In seinem Zelt finden normalerweise mehr als 2500 Zuschauer Platz.

Bereits am Montag waren die Grundschule in Adelsried, die Grundschule in Kutzenhausen, Grund- und Mittelschule in Großeitingen und Zusmarshausen sowie die dortige Realschule geschlossen worden. Grund waren positive Laborbefunde bei Schülern sowie einer Lehrerin. „Da sich der Kreis der Kontaktpersonen an einer Grundschule nicht sicher eingrenzen lässt, können wir nur durch deren vorsorgliche Schließung verhindern, dass sich das Virus an dieser Stelle weiter ausbreitet“, erklärte Landrat Martin Sailer die Maßnahme des Gesundheitsamts.

Im Anschluss an die Schulschließungen lief das eigens geschaltete Bürgertelefon des Landkreises heiß. „Unfassbar“ groß sei der Andrang gewesen. Das Info-Telefon (0821/3102 3999) war am Dienstagabend noch bis 20 Uhr besetzt. Am heutigen Mittwoch ist es wieder ab acht Uhr morgens besetzt.

Bestätigt sieht sich der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (FW) durch die Beschlüsse des Koalitionsausschusses, in dem er selbst Mitglied ist. Der Beschluss, Veranstaltungen über 1000 Menschen für die nächsten vier Wochen zu verbieten, sei „kraftvoll“, für kleinere Events gebe es einen Kriterienkatalog. Mehring: „Wir alle sind gut beraten, die Verhältnismäßigkeit zu wahren und keine Hysterie zu verbreiten. Was wir tun, gescchieht, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und dadurch die Risikogruppen in unserer Gesellschaft bestmöglich zu schützen.“

Die Veranstaltungen in der Stadthalle Gersthofen, der größten halle im Augsburger Land, werden bis auf weiteres alle wie geplant stattfinden können nicht zuletzt, weil die Halle eine Kapazität von höchstens 913 Plätzen hat. „Wer sich in den letzten Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder grippeähnliche Symptome aufweist, sollte abwägen, ob der Besuch von öffentlichen Veranstaltungen ratsam ist“, so Kulturamtsleiter Uwe Wagner. „Stand jetzt läuft das Programm in den nächsten Wochen normal weiter, auch Absagen von Künstlern liegen uns nicht vor“.

Auf den Seiten acht und neun haben wir die aktuellen „Corona-Ereignisse“ im Augsburger Land für sie zussammengefasst. Dort geht es unter anderem um die Situation in Zusmarshausen, wo alle Schulen geschlossen haben, sowie auf die Auswirkungen der Epidemie auf die Kommunalwahlen am Sonntag. Wir fassen für sie auch die häufigsten Fragen zusammen, die am Info-Telefon des Landratsamtes gestellt worden sind.

