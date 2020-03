vor 25 Min.

Corona-Virus: Diese Wahllokale im Landkreis werden verlegt

Der Corona-Virus hat Auswirkungen auf die Wahl am Sonntag. Einige Wahllokale im Landkreis werden kurzfristig verlegt.

Die Sicherheitsvorkehrungen gegen das Coronavirus betreffen auch die Wahllokale. Einige Gemeinden, welche bislang ihre Wahllokale auch in Seniorenheimen hatten, mussten diese verlegen, um die Senioren als besonders sensible Gruppe, was einen schlimmen Krankheitsverlauf betrifft, zu schützen.

Gersthofen Wegen der Bestimmungen der Landesregierung für Altenpflegeeinrichtungen müssen zwei Wahllokale umziehen: Das Wahllokal im AWO-Altenheim in der Kreuzstraße wird in die Pestalozzischule verlegt. Das Wahllokal im Paul-Gerhardt-Haus wird in den Kolpingkindergarten verlegt. Eine Beschilderung ist vorhanden.

Neusäß Der Zugang zum Wahllokal im Caritas-Seniorenzentrum Notburga in Westheim wird in geeignete, vom Seniorenzentrum abgetrennte Räume im Souterrain des Altbaus verlegt. Eine entsprechende Beschilderung ist vor Ort.

Stadtbergen Hier können alle Wahllokale so gestaltet werden, dass die Wähler nicht ins Seniorenheim gelangen.

Dinkelscherben Das Wahllokal Nr. 3 „Altenheim“ wird ins gegenüberliegende Pfarrzentrum verlegt. Dort sind dann zwei Wahllokale in einem Gebäude. Die Wähler werden über Homepage, Facebook und Aushänge vor Ort informiert.

Zusmarshausen Wahllokal Festsaal St. Albert in der Hochstiftstraße wird verlegt in einen Raum über der Praxis Dr. Schmid, zugänglich rückwärtig über die Hochstiftstraße. Es ist nicht barrierefrei.

Schwabmünchen Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat die Stadt Schwabmünchen ein Wahllokal verlegt. So dürfen Wähler ihre Stimme am Sonntag nicht im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Schwabmünchen abgegeben. Stattdessen werden alle Wahlberechtigten des Stimmbezirk 9 gebeten, den Ersatzraum im ehemaligen Forstamtsgebäude in der Fuggerstraße 48 zur Abstimmung zu nutzen. Der Zugang ist über den rechten Haupteingang möglich. Allerdings ist er nicht barrierefrei.

Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass das Wahllokal in der Wertachklinik in Schwabmünchen zwar bestehen bleibt. Allerdings ist der Zugang über den Haupteingang nicht mehr möglich. Wähler des Stimmbezirks 12 erreichen den Abstimmungsraum über das Tor zum Klinikgarten an der Giromagnystraße westlich der Bushaltestelle.

Großaitingen Weil zwei Schüler am neuartigen Coronavirus erkrankt sind, ist die Grund- und Mittelschule in Großaitingen seit Dienstag geschlossen. Doch nach Angaben von Bürgermeister Erwin Goßner hat die Schließung keine Auswirkungen auf die Kommunalwahl am Sonntag. Ein Raum in der Schule sei weiterhin als Wahllokal vorgesehen. Denn von den Räumlichkeiten an sich gehe keine Gefahr aus, betont Goßner. So werden in der Schule nach Wahlschluss am Sonntag die Stimmzettel ausgezählt und die Ergebnisse bekannt gegeben.

