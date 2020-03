vor 54 Min.

Corona-Virus: Viel Events sind abgesagt

Viele Veranstalter folgen der Empfehlung des Landratsamts

Königsbrunn Zahlreiche Veranstaltungen fallen in den nächsten Tagen aus. Folgende Termine sind betroffen:

Das Konzert der Country-Band Pick Up Ramblers, das am heutigen Samstag, 14. März, im Königsbrunner Trachtenheim stattfinden sollte, fällt ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer. Die Organisatoren vom Verein Kultur lebt in Königsbrunn (KliK) entschieden sich am Freitag, das ausverkaufte Konzert abzusagen. „Diese Entscheidung ist KliK schwer gefallen, aber ist bestimmt zum Wohle von Besuchern und Musikern“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Rückgabe der Karten kann telefonisch mit Christine Ostruschka (08231/4683) besprochen werden. Karten, die im Kulturbüro gekauft oder über Reservix bestellt wurden, nimmt das Kulturbüro zurück. Sollte die Veranstaltung nachgeholt werden, wird das zeitgerecht bekannt gegeben.

Der Manga-Event Akira, der für den heutigen Samstag. 14. März im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix geplant war, findet nicht statt.

Die Königsbrunner Grünen sagen ihren geplanten großen Wahlkampfabschluss mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, Landratskandidatin Silvia Daßler und Königsbrunner Bürgermeisterkandidatin Kirsi Hofmeister-Streit am Samstag, 14. März im Gemeindesaal St. Johannes ab. Auch der Haustür-Wahlkampf wurde beendet. Infostände unter freiem Himmel finden statt. Claudia Roth kommt zu einem Infostand am Samstagvormittag am Marktplatz nach Königsbrunn, teilen die Ortsvorsitzenden mit.

Aufgrund der Corona-Situation findet in der evangelischen St. Johanneskirche in Königsbrunn am Sonntag, 15. März, kein Familiengottesdienst statt. Um 10 Uhr ist jedoch ein normaler Gottesdienst, teilt Pfarrer Ernst Sperber mit.

Da die Spiele der Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres ohne Fans stattfinden, ist auch die Königsbrunner Fan-Bus-Aktion zu den Heimspielen des FC Augsburg ausgesetzt. Wie die Organisatoren mitteilen, wird rechtzeitig informiert, wenn die Aktion wieder anläuft.

