12:30 Uhr

Corona: Wertachkliniken verschärfen Regeln für Besucher

Plus In den Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen gelten seit Mittwoch strengere Corona-Regeln. Was Besucher jetzt beachten müssen.

Wer einen Angehörigen in den Wertachkliniken besuchen will, muss künftig mit Einschränkungen rechnen. Seit Mittwoch gelten in den Kliniken in Bobingen und Schwabmünchen strengere Regeln. Wie Klinikchef Martin Gösele mitteilt, sind Besuche nur noch zwischen 14 und 18 Uhr für maximal 30 Minuten erlaubt. Angehörige dürfen die Patienten nur noch alleine besuchen und müssen vorher angemeldet sein.

Für den Aufenthaltszeitraum können Patienten täglich zwei Kontaktpersonen registrieren lassen, möglichst aus einem Haushalt. Bei Betreten der Wertachkliniken müssen sich Besucher mit Ihrem Ausweis an der Pforte und anschließend auf der jeweiligen Station anmelden.

Besucher und Patienten müssen Masken tragen

Während des gesamten Besuchs muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden. Dies gilt sowohl für Besucher als auch für Patienten. Auf Händeschütteln und Umarmungen sollte nach Angaben der Klinik verzichtet werden. Darüber hinaus darf sich nur ein Besucher im Zimmer aufhalten. Patienten sollten die Besuche vorher entsprechend abstimmen.

Bei Erkältungssymptomen wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Durchfall ist ein Besuch nicht möglich. Ist ein Patient an COVID-19 erkrankt oder besteht der Verdacht, sind Besuche ebenfalls ausgeschlossen. Weitere Infos über die gültigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen gibt es auf der Homepage der Wertachkliniken. (SZ)

