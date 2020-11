Corona könnte eine Chance für die staade Zeit sein

Plus Corona bremst die vorweihnachtliche Hektik aus, die langsam einsetzt. So schlecht muss das nicht sein. Ein Blick zurück.

Schnell ins Kaufhaus, wo „Jingle Bells“ in der Dauerschleife läuft. Hier ein Geschenk, da ein Geschenk. Nach der Arbeit geht es auf den Weihnachtsmarkt auf einen Becher Glühwein mit den Kollegen. Schnell noch eine Bratwurst. Dann steht die Weihnachtsfeier im Terminkalender. Und die Waldweihnacht. Mit Lichtern geht es durch den Wald. Sehr romantisch. Eigentlich. Wenn nur mehr Zeit dafür wäre.

Advent mit Corona vielleicht endlich so richtig "staad"?

Auch die Plätzchen müssen gebacken werden. Alle anderen Familien haben schon gebacken. Sagen sie. Letzte Woche. Rechtzeitig zum ersten Advent. Selbstverständlich ist bei Nachbars auch der Adventskranz handgeflochten und mit selbst gezogenen Kerzen verziert, während der eigene nur gekauft ist. Das bemerkt der Besuch sofort. Er sieht auch, dass die Girlande am Treppengeländer künstlich ist. Aber mal ehrlich: Die Dekoration fällt mangels Zeit und zugegebenermaßen auch Lust eher sparsam aus.

So war es in den vergangenen Jahren. Es war nicht alles schlecht, schon gar nicht die liebevollen Weihnachtsmärkte. Aber vielleicht bringt dieses Jahr etwas Neues. Die Chance auf einen Advent, der tatsächlich einmal zur „staaden Zeit“ wird, die wir uns so oft wünschen.

Lesen Sie dazu auch den Artikel: Diese Aktionen gibt es bis Weihnachten im südlichen Landkreis Augsburg

Themen folgen