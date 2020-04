15:58 Uhr

Coronavirus: Oberottmarshauser Firma verkauft Schutzmasken im Drive-In

Plus Die Firma Siegmund bietet mit Blick auf die Maskenpflicht in der Corona-Krise eine Million Schutzmasken an. Wie sie an den Mund-Nasen-Schutz gekommen ist.

Von Uwe Bolten

Die rotbraune Färbung der Landsberger Straße in Oberottmarshausen auf gängigen Navigationssystemen am Samstag vergangener Woche war nicht Folge von übermäßigen Besuchern des Römersees oder gar eines schweren Unfalls, sondern das äußere Zeichen des Ansturms, den der Sonderverkauf von Mund- und Nasenschutz der Firma Siegmund erlebte. Anstatt gewichtiger Schweiß- und Spanntische bewegen zahlreiche Mitarbeiter ständig Kartons an die acht Verkaufsstellen, die sich um vorderen Bereich des Firmenparkplatzes an der alten B 17 erstreckt. Auf dem fußballfeldgroßen Areal ist ein geräumiger Anteil nahe der Werkhalle den Autofahrern vorbehalten. Das durch Trassenband deutlich gekennzeichnete labyrinthartige Vereinzelungssystem, wie man es sonst nur von Wartebereichen an Attraktionen der Freizeitparks kennt, führt die Fahrzeuge zu den, mit jeweils drei Mitarbeitern besetzten, Drive-In-Verkaufstischen.

