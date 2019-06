00:35 Uhr

Country-Star sagt „Goodbye“

Dale Watson tritt in Europa nicht mehr auf

Wenn Bill Wallace, amerikanisches Herz des Four Corners, am Donnerstag, 13. Juni, und Freitag, 14. Juni, jeweils um 20.30 Uhr, die Bühne betritt, wird er das mit einem lachenden und einem weinenden Auge tun.

Zum einen kann er mit Dale Watson und seinen Lonestars erneut Künstler aus dem Oberhaus der Country-Music in Untermeitingen begrüßen. Zum anderen wird er den Inhalt einer Videobotschaft, die der Künstler Anfang Juni auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht hat, weitergeben. Und diese ist für seine Fans ein harter Schlag: Dale Watson wird nach 20 Jahren seine Tourneen in Europa einstellen und somit auch nicht mehr im Four Corners zu sehen sein.

Bei den beiden letzten Konzerten in Untermeitingen werden nicht nur die Klassiker dieses bodenständigen Musikers zu hören sein, sondern auch Titel seines jüngsten Albums „Call Me Lucky“ werden eine Rolle spielen. Mit Celine Lee als Gast wird neben dem optischen auch ein akustischer Genuss die Show komplettieren.

Informationen und Karten gibt es im Internet unter www.fourcorners.de sowie unter der Telefonnummer 08232/904841. (bol)

Themen Folgen