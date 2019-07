vor 2 Min.

Darf im Freizeitsee Graben gebadet werden?

Eine Badeinsel im See des Freizeitgeländes kann rechtliche Folgen für die Gemeinde Graben haben. Was für die Digitalisierung der Grundschule entscheidend fehlt.

Von Uwe Bolten

Das Freizeitgelände im Norden der Fuggergemeinde gilt als Naherholungs-Perle in der Region. Der Gemeinderat hatte in der Vergangenheit einiges unternommen, um die Attraktivität zu steigern. Auf Grund von Bedenken des 2. Bürgermeisters Ulrich Knoller hatte die Gemeindeverwaltung eine Anfrage an die kommunale Haftpflichtversicherung gestellt, ob sich mit der Installation der im Mai beschlossenen Beschaffung einer Badeinsel für den Freizeitsee haftungsrechtliche Konsequenzen ergeben.

Nach den wasserrechtlichen Bestimmungen sei das Baden in öffentlichen natürlichen Gewässern grundsätzlich erlaubt. Ein Badeverbot sei nicht zulässig, das Baden sei daher zu dulden, referierte Bürgermeister Andreas Scharf aus der Antwort des Versicherers. Neben der Duldungspflicht gibt es jedoch keine Verpflichtung, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. „Mit der Installation einer Schwimminsel wird rechtlich betrachtet eine Infrastruktur bereitgestellt, die zu erkennen gibt, dass gebadet werden kann. Dadurch würde ein Badebetrieb eröffnet, der eine Verkehrssicherungspflicht auslöst“, zitierte Scharf weiter aus dem Schreiben.

Reichen die Liegewiese und Parkplätze in Graben aus?

Auf die Vergleiche, die einige Ratsmitglieder zu anderen Badeseen zogen, sagte Günther Bäumler (FW): „Es ist doch entscheidend, was die Versicherung sagt. Was die anderen machen, darf uns nicht interessieren“, sagte er. Die Frage, ob durch Liegewiese und Parkplätze nicht schon eine Infrastruktur geschaffen wurde, reicherte Gerald Lauterer (BL) die Diskussion an. Die aus einer Badestelle resultierenden Pflichten kommentierte Scharf: „Dafür braucht man einen Rechtsanwalt. Das ist schon eine Doktorarbeit.“

Der Rat beauftragte die Verwaltung, den Versicherer nochmals mit einer genauen Beschreibung des Freizeitgeländes und des Sees zu kontaktieren, um eine konkrete Antwort zu erhalten. Bis dahin soll die Beschaffung der Badeinsel ausgesetzt werden.

Grundschule Ausgehend von einem Gespräch zwischen Bürgermeister Scharf und Grundschulleiterin Angela Wahl, die auf die veraltete Präsentationstechnik hingewiesen und Handlungsbedarf angemeldet habe, beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Themenbereich der Digitalisierung in der Schule. Es waren weniger die unterschiedlichen Kosten für die Modelle mit interaktiven Tafeln (58500 Euro Gesamtkosten) oder einer Basislösung aus Lehrerlaptop mit Dokumentenkamera (22500 Euro Gesamtkosten), sondern grundsätzliche Überlegungen, welche die Diskussion dominierten.

Grabens Bürgermeister Andreas Scharf will ein Medienkonzept vorliegen haben

„Ich möchte erst den Finger zu einem Beschluss heben, wenn genau definiert ist, was gebraucht wird. Deshalb hatte ich die Schule aufgefordert, ein Medienkonzept vorzulegen, aus dem Einsatzarten und -inhalte klar hervorgehen“, stellte der Bürgermeister fest. Ebenso kritisierte Scharf das Fehlen eines gemeinschaftlichen Konzeptes in der Bildungsregion. „Wir sind doch keine Insel. Was ist mit den Kindern in den Nachbargemeinden“, stellte er die Frage mit Hinblick auf die notwendige Medienkompetenz in den weiterführenden Schulen in den Raum und plädierte für ein Gesamtkonzept. Leider sei bisher kein Medienkonzept der Grundschule bei ihm eingegangen. Weiterhin fehle seines Wissens nach auch eine Umsetzung in den Lehrplänen des Kultusministeriums. „Ich halte deshalb eine große Runde aus Gemeinderat und Lehrerkollegium für sinnvoll“, fuhr Scharf fort.

Die abwartende Haltung bezüglich des fehlenden Medienkonzeptes fand, entgegen der schulübergreifenden Sichtweise, allgemeine Zustimmung. „Wie andere Schulen das umsetzen, soll nicht unser Problem sein“, sagte Rüdiger Landto (CSU). Günter Bäumler (FW) führte noch andere Argumente ins Feld. „Der Lehrerverband beklagt ständig die Überlastung der Pädagogen. Wer soll denn die Wartung und Pflege sowie die Betreuung der Gerätschaften übernehmen?“, fragte er.

Weiterhin führte der Bürgermeister an, dass mit dem Digitalpakt zwischen Bund und Länder die Finanzierung von Projekten derzeit nicht abschließend geregelt sei. „Das bayerische Digitalbudget wird auf jeden Fall nicht mehr weitergeführt“, erläuterte er und fügte hinzu, dass konkrete Förderrichtlinien nicht vor Herbst zu erwarten seien. „Wie sollen wir eine Top-Ausstattung bereitstellen, wenn wir nicht wissen, woher das Geld kommt“, resümierte Scharf den derzeitigen Sachstand. Die Ratsmitglieder einigten sich darauf, das Medienkonzept der Grundschule abzuwarten und dieses dann mit dem Kollegium zu besprechen, bevor eine weitere Investition in die Digitalisierung der Schule in Angriff genommen werde.

