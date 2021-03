vor 16 Min.

Das AfD-Treffen in Bobingen hat ein Nachspiel

Plus In Bobingen kamen jüngst AfD-Vertreter zusammen, um über einen Bundestagskandidaten abzustimmen. Dass dieses Treffen in der Stadthalle stattfand, gefällt nicht allen.

Von Elmar Knöchel

Nicht ausreichend informiert fühlte sich SPD-Stadtrat Edmund Mannes beim Thema AfD-Versammlung in Bobingen. Er warf der Verwaltung vor, den Stadtrat über eine derartige Veranstaltung im Vorfeld nicht informiert zu haben.

Für ihn als SPD-Mann sei es nicht einfach hinzunehmen, dass eine Partei, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft worden sei, in der gleichen Halle eine Veranstaltung durchführt, in der vor Kurzem noch das hundertjährige Jubiläum der SPD in Bobingen gefeiert worden sei.

Bobinger Bürgermeister nimmt Stellung zu AfD-Treffen in der Stadthalle

Man habe nicht die Chance bekommen, gegen die Durchführung einer derartigen Versammlung in Bobingen zu intervenieren, bemängelte Mannes in der jüngsten Stadtratssitzung. Bürgermeister Klaus Förster erklärte daraufhin, dass man keine rechtlichen Möglichkeiten gesehen habe, die Versammlung zu verhindern.

So habe man versucht, „keine große Sache daraus zu machen“, so Förster. Grünen-Stadtrat Lukas Geirhos erklärte dazu: „Wir wollen mit der AfD keine Geschäfte machen.“ Deshalb solle die Stadt die erhaltene Hallenbelegungsgebühr an den Verein „Bobingen ist bunt“, der sich um in Bobingen lebende Geflüchtete kümmert, spenden. Ansonsten zeigten sich die Stadträte erleichtert, dass die Veranstaltung am vergangenen Wochenende ruhig und ohne Aufsehen über die Bühne gegangen war.

