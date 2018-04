00:32 Uhr

Das Bauerntheater zeigt „Stress im Polizeirevier“

In „Stress im Polizeirevier“ spielen (von links) Klaus Wohanka, Heinrich Widmann, Susanne Hoppmann, Claudia Egetemeir, Monika Liebing, Liane Paulini, Edeltraud Both, Jürgen Klingler und Gerhard Grüßhaber.

Die Königsbrunner Gruppe spielt vier Mal auf der Bühne im Pfarrsaal Zur Göttlichen Vorsehung

Einen neuen Schwank aus der Feder von Walter G. Pfaus bringt das Königsbrunner Bauerntheater in der kommenden Woche auf die Bühne: Am Freitag, 13. April, feiert „Stress im Polizeirevier“ im Saal des Pfarrzentrums Zur Göttlichen Vorsehung Premiere.

Die Geschichte: Für den erkrankten Revierleiter muss sich dessen Stellvertreter und zugleich Inhaber der örtlichen Akkordeonmusikschule um alles kümmern. Ludwig Allweil wollte eigentlich in aller Ruhe das am nächsten Tag stattfindende Konzert vorbereiten. Die Frau des erkrankten Revierleiters mischt sich aber ständig in alles ein. Sie ist Schriftführerin im Musikverein, der ebenfalls am nächsten Tag eine Tanzveranstaltung angesetzt hat. Ludwig geht davon aus, dass dies mit Absicht so geplant ist! Hinzu kommt, dass Frau Mozet fast täglich eine Anzeige macht. Darüber hinaus bringt ihm seine Frau immer weitere Hiobsbotschaften, die das Konzert anbelangen. Der auf seine Beförderung bedachte Polizist Markus wird von seiner Verlobten Sandra immer wieder zu Großtaten angespornt.

Ausgestellte Strafzettel sowie ständige Anzeigen über die Streiche von Amanda Hofstetter füllen den Revieralltag aus. Der glückliche Umstand, dass Julia, die Sängerin der Tanzkapelle, die der Musikverein engagiert hat, vorübergehend ohne Stimme ist, bringt dann doch noch alles ins Lot. Regie führt Heinrich Widmann.

Aufführungstermine sind am Freitag 13. April, Samstag, 14. April, Freitag, 20. April, und Samstag, 21. April, jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrsaal zur Göttlichen Vorsehung, Blumenallee 25. (AZ)

gibt es unter Telefon 08231/7728 bei Klaus Wohanka.