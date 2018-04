vor 42 Min.

Das Beste von Chris Boettcher

Kabarettabend in Wehringen

Das Best-of-Programm seiner bisherigen Karriere verspricht Chris Boettcher bei seinem Kabarettabend am Donnerstag, 26. April, ab 20 Uhr im Bürgersaal in Wehringen. Auf Einladung des örtlichen Musikvereins will er seinen Fans ein Feuerwerk aus Parodie, Stand-up-Comedy, Kabarett und Musik präsentieren. Und viele Fans hat der Künstler nach mehreren Auftritten auch längst in der heimischen Region.

Bei unserer Verlosung gewannen folgende Leser je zwei Freikarten.

lNorbert Mayer, Schwabmünchen

l Michael Ettel, Bobingen

l Elisabeth Weiß, Königsbrunn

lGisela Petto, Wehringen

Walkertshofen

Die Karten sind gegen Vorlage eines Ausweises an der Abendkasse hinterlegt.