vor 50 Min.

Das Bobinger Ehepaar Joas feiert Eiserne Hochzeit

Gertrud und Johann Joas aus Bobingen sind seit 65 Jahren verheiratet. Ihre Liebe begann auf der Schwedenstiege in Augsburg.

Von Ingeborg Anderson

In der Küche von Gertrud und Johann Joas hängt eine Fotografie, die die beiden jeden Tag an den Beginn ihrer Liebe erinnert. Es zeigt die Schwedenstiege in Augsburg. Dort haben sich die beiden zum ersten Mal geküsst. Am Tag ihrer Eisernen Hochzeit ist die Erinnerung immer noch frisch.

Das mit dem Kuss kam so: Gertrud hatte gerade ihre kaufmännische Ausbildung beendet und war in der Augsburger Bahnhofstraße unterwegs, ebenso wie Johann und sein Bruder. Als Johann die hübsche Gertrud sah, war es um ihn geschehen. „Ich lief ihr hinterher, sprach sie an und lud sie in die Musikbühne „Drei Kronen“ ein“, erinnert er sich schmunzelnd. „Und danach passierte es dann auf der Schwedenstiege, während sein Bruder Günter die Treppenstufen zählte“, fügt Gertrud hinzu. Das war 1952. Zwei Jahre später heirateten sie – am 27. August standesamtlich und am 28. in St. Elisabeth in Augsburg.

Die gemeinsamen Reisen gehören zu den liebsten Erinnerungen

Wenn die beiden jetzt, anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit zurückschauen, erinnern sie sich an glückliche Jahre und denken, dass „sie eigentlich sehr kurz waren und viel zu schnell vergangen sind“, wie Gertrud feststellt. Was geblieben ist, ist die enge Verbundenheit der beiden, ihre tiefe Liebe, die sich nicht nur in den Erinnerungen sondern auch darin zeigt, wie die beiden miteinander umgehen, sich berühren und anlächeln. Nach der Hochzeit lebte das Ehepaar zunächst in Augsburg. Gertrud arbeitete im Landratsamt und Friseurmeister Johann führte ein eigenes Geschäft in Lechhausen. Sie reisten viel – ob längere Wanderungen oder Fahrradreisen in Europa oder Fernreisen in alle Welt. Die beiden waren gerne unterwegs und genossen gemeinsame Erlebnisse in der Natur.

Zunächst allein, später war Sohn Peter dabei, der sich gerne daran erinnert – etwa an die Wanderungen im Voralpenland: „Wir haben überhaupt viel zusammen gemacht“, erzählt Gertrud. Und noch heute, im Alter von 84 und 89 Jahren, sind Gertrud und Johann voller Unternehmungslust und genießen ihr gemeinsames Leben. Sie machen Busreisen oder Ausflüge per Bahn beispielsweise an den Ammersee.

Vor elf Jahren zog das Ehepaar nach Bobingen. „Unser Sohn lebt hier und wir wollten in der Nähe der Familie und bei den beiden Enkeln sein“, erklärt Johann Joas. „Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl“, fügt seine Frau hinzu. Sie verrät, was sie an ihrem Mann besonders schätzt: „Er ist aufmerksam und hilfsbereit.“ Ein Rezept für ihre andauernde Zuneigung haben sie nicht, außer, dass man einander auch mal was verzeihen muss und keinen längeren Groll hegen soll.

„Vielleicht sollten wir ab jetzt jeden Hochzeitstag groß feiern?“, überlegt Gertrud. Sie freut sich schon sehr darauf, dass sie und ihr Johann zur Feier des Tages mit der Kutsche nach St. Felizitas fahren werden.

Zu den Gratulanten dieses hohen Ehejubiläums zählten auch der Bayerische Ministerpräsident und der Landrat mit Glückwünschen und einem Geschenk. Und persönlich kam Zweiter Bürgermeister Klaus Förster vorbei um die besten Wünsche der Stadt zu überbringen und um mit dem Jubelpaar anzustoßen.

Themen Folgen