Das Bobinger Pfarrheim erstrahlt in Rosa – so wie früher

Das Pfarrheim St. Felizitas ist wieder in einem Rosaton gestrichen. Auf der Südseite des Pfarrheims gibt es künftig auch eine barrierefreie Auffahrt.

Plus Die Baufortschritte sind von außen deutlich zu sehen. Wann das Pfarrbüro umzieht, was in dem alten Gemäuer alles passiert ist und warum es rosa gestrichen wurde.

Von Anja Fischer

Dem aufmerksamen Beobachter versprechen die Baufortschritte in der Außenansicht des Bobinger Pfarrheims das baldige Ende der Generalsanierung. Tatsächlich, so verrät Stadtpfarrer und Dekan Thomas Rauch, soll schon Ende Februar das Pfarrbüros vom ehemaligen Benefiziatenhaus auf dem Kirchplatz ins neue Pfarrheim umziehen.

Dann wird dort das zentrale Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft seinen Dienst in den neuen Räumen aufnehmen. Einer der Hauptvorteile: Der Umbau sorgt für Backoffice-Arbeitsplätze. Das heißt: Die Pfarrsekretärinnen haben die Möglichkeit, auch ohne Parteiverkehr Arbeiten zu erledigen. Wichtig, denn die Organisation der Pfarreiengemeinschaft und die Regelung der Abläufe nach dem Umzug wird in den nächsten Monaten noch viel Arbeit mit sich bringen. Deshalb, so Pfarrer Rauch, wird dieser Schritt der Zusammenführung von einer Mentorin der Diözese begleitet. Lichte Büros im Pfarrheim Bobingen Schön eingerichtete, lichte Büros mit funktionalen Büromöbeln und neue Besprechungszimmer sorgen für mehr Komfort beim täglichen Dienst. Im Laufe eines Jahres wurde das Dach auf der Zwischendecke gedämmt und erhielt eine neue Dacheindeckung. Das Gebäude wurde trockengelegt und der Keller von außen abgedichtet. Um die Gebäudestabilität weiterhin zu gewährleisten, wurde das gesamte Pfarrheim mit Stahlstäben verspannt. Weitere Maßnahmen betrafen den in die Jahre gekommenen Sanitärbereich sowie die Elektro- und Heizungstechnik. Dazu gab es neue Rundbogenfenster mit passenden Fensterläden. Wie eine Schlossruine mutet das Innere des alten Pfarrheims in Bobingen an. Doch in einigen Monaten wird hier alles wie neu wirken. Bild: Anja Fischer Im Innenbereich wurde die Aufteilung grundsätzlich beibehalten, aber alles etwas heller, freundlicher und – mit Blick auf die Zukunft – flexibel nutzbar gestaltet. So entstanden im Saal im ersten Stock zwei Räume, die bei größeren Veranstaltungen geöffnet werden können. Sollten in der Zukunft weitere Büros nötig sein, könnten hier auch ohne große Baumaßnahmen weitere Arbeitsplätze eingerichtet werden. Ein weiterer Pluspunkt der Sanierung ist im Außenbereich erkennbar: Dort wird es künftig einen barrierefreien Zugang wenigstens zum Erdgeschoss des Pfarrheims geben. Barrierefreier Zugang zum Pfarrheim Bobingen Philipp Bosse vom gleichnamigen Architekturbüro war der leitende Architekt der Baumaßnahme. Er blickt zusammen mit Verwaltungsleiterin Lilly Kugelmann zufrieden auf die Bauphase zurück. „Wir sind unter dem veranschlagten Zeitraum von etwa einem Jahr geblieben“, sagt er. Derzeit sehe es zudem so aus, als bleibe die Sanierung im geplanten Kostenrahmen. Bewusst wurde das Gebäude wieder in einem Rosa-Ton gestrichen. Man wollte das äußere Erscheinungsbild beibehalten. Deshalb wurde auch der Schriftzug „Pfarrheim St. Felizitas“ erneut an der Straßenseite angebracht. Vom 21. bis 24. Februar wird das Pfarrbüro geschlossen sein. In diesen Tagen findet der Umzug statt. Pfarrer Thomas Rauch hofft, dass danach auch EDV- und Telefonanlage funktionieren und man sofort starten kann. Dann gelten auch die neuen Öffnungszeiten. Die offizielle Einweihungsfeier wird erst in einigen Wochen stattfinden. Bis dahin sollen dann auch die Außenanlagen fertiggestellt sein. Öffnungszeiten Montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags von 8 bis 10 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr. Lesen Sie dazu auch: Das alte Pfarrheim wird rundumerneuert Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

