vor 46 Min.

Das Bobinger Stadtwappen blüht im Umzug auf

Bei der Geburtstagsparade grüßen 82 Gruppen Bürger und ihre Gäste. Auf einem der Festwagen taucht ein verschwundener Schmuck auf; auch Nachbarn setzen Zeichen.

Von Anja Fischer und Pitt Schurian

Dem aufmerksamen Beobachter ist beim Verlassen von Bobingen in Richtung Augsburg schon aufgefallen, dass seit geraumer Zeit das eingepflanzte Stadtwappen auf der rechten Seite fehlt. Dieses stand seit 1987 an dem Platz neben der Bushaltestelle. Ursprünglich war das Wappen des Obst- und Gartenbauvereins Teil eines Festwagens, mit dem der Verein sich am Umzug zum 50-jährigen bestehen der Siedlung beteiligte. Am Sonntag wird es wieder in einem Umzug auftauchen: bei der großen Geburtstagsparade durch die Stadt. Der Gartenbauverein stellt nämlich eine der 82 Gruppen, die laut Stand vom Freitag den Umzug bilden.

Die Stahl- und Gitterkonstruktion für das blühende Stadtwappen war in die Jahre gekommen und musste dringend saniert werden, stellte Vorsitzender Peter Mannes vom Gartenbauverein fest: „Nach fast 30 Jahren am Standort war das Gerüst teilweise durchgerostet“, erzählt er. Auch die Erde hätte ausgetauscht werden müssen. So entschloss sich der Verein, das Wappen grundlegend zu renovieren. Und wo das Wappen schon einmal „mobil“ ist, wird es auch wieder Teil eines Festwagens werden, bevor es später an seinen angestammten Platz kommt.

Geburtstagsparade durch Bobingen am Sonntag

Mit der neuen Konstruktion auf dem Festwagen nimmt der Gartenbauverein an der großen Geburtstagsparade zum Jubiläum der Stadterhebung Bobingens an diesem Sonntag um 14 Uhr teil. Alle namhaften Vereine Bobingens und aus den Ortsteilen ziehen vom Festplatz aus die Hochstraße nach Norden und über die Gartenstraße sowie den Mayerweg zum Rathaus zurück. Auch die Kindergärten, Schulen, kirchliche gruppen sowie weitere Organisationen entbieten aus dem Zug heraus der Stadt und deren Bürgern ihren Gruß. In Fußgruppen und auf Festwagen wird die 50 Jahre junge Stadt gebührend gefeiert.

Lange wird sich der Zug durch die Ortsmitte schlängeln, um zum Schluss an der Ehrentribüne vor der Alten Mädchenschule vorbei zu flanieren und am Ende auf dem Rathausplatz zu einem gemütlichen Beisammensein mit Musik aus 50 Jahren zusammen zu finden.

Angeführt werden wird der rund 1800 Menschen umfassende Zug von einer großen Pferdegruppe vom Virtahof. Araber, Haflinger, Ponys, Andalusier und weitere Rassen sind darin zu sehen. In Kutschen, in einem Oldtimerbus und zu Fuß folgen viele Ehrengäste. Darunter auch Vertreter der Nachbarkommunen.

Auch die Vogelsiedlung feiert ihr 50-jähriges Bestehen

Weit vorne folgt eine Gruppe der Vogelsiedlung. Denn auch sie feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Und das ist nicht die einzige Überraschung in der Geburtstagsparade, sagt Kulturamtschefin Elisabeth Morhard. Sie will nicht zu viel verraten, verspricht jedoch: Für die Zuschauer werde es ein erlebnisreicher Nachmittag. An ihnen wird dann auch das mit 400 Eisbegonien und 160 Ageratum bepflanzte Stadtwappen des Gartenbauvereins vorbeifahren. Schon fleißig wurde seit einigen Wochen bei allen teilnehmenden Gruppen nach einem Motto gesucht, es wurden T-Shirts bemalt, Kostüme gefertigt, Schilder geschnitzt und viele andere Kleinigkeiten besorgt und gerichtet, die zu einer Umzugsteilnahme dazu gehören, um den Besuchern ein eindrucksvolles Erlebnis zu bieten.

Den Abschluss des Zuges bilden am Sonntag gute Nachbarn. Eine besondere Referenz erweist dabei die Stadt Königsbrunn den Bobingern. Sie hat sich gleich mit zwölf Gruppen zur Geburtstagsparade angekündigt. Alle hoffen, dass die Regenneigung bis dahin abnimmt. Sollte es dennoch nieseln, wollen sie sich davon nicht aufhalten lassen, kündigten schon mehrere Gruppen an. Regenschirme und Jacken halten sie einfach bereit. Ähnliches gilt für die Abba-Nacht am heutigen Samstag ab 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz.

Themen Folgen