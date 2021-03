Das Dorfbild gestalten und die Identität erhalten

Das „Haus im Haus“ in Langenneufnach hat Vorbildcharakter: Es zeigt, dass sich alte Bausubstanz erhalten lässt und das Ergebnis modern und individuell sein kann. Es zeigt auch, dass sich mit Planung und mit etwas Kreativität in einem Ortskern Wohnraum schaffen lässt, ohne am Ortsrand ein neues Baugebiet aufzureißen, in dem dann je nach Vorgabe der Gemeinde Retortenhäuser wie Pilze aus dem Boden sprießen.

So bleibt ein Stück Heimat

Mit der Idee, einen ehemaligen Stadel umzufunktionieren und ihn mit guter Innenarchitektur zu kombinieren, bleibt auch schwäbische Baukultur und damit ein Stück Dorfbild erhalten, das vor allem eines bedeutet: Heimat.

Die lässt sich freilich unterschiedlich definieren. Im Kern geht es bei Heimat aber immer um einen Ort, an den jeder gerne zurückkehrt und der mit Erinnerungen und Gefühlen verbunden ist.

Architektur für die Sinne

Das „Haus im Haus“ in Langenneufnach ist ein Gegenentwurf zur heute oftmals zweckmäßig ausgerichteten Architektur, die allzu gerne bauliche Reize weg planiert. Was wir mehr brauchen, ist Architektur zum Anfassen und für alle Sinne. Eine Architektur der Lebensräume, die gebaute Lebensträume sein können.

Lesen Sie dazu den Artikel: Auch so geht Bauen im Dorf: ein Haus im Haus

Themen folgen